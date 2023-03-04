屏縣月嫂服務 第一胎就可申請

屏東縣長周春米（中）昨天偕同七位局處長說明婦女新福利。（記者羅欣貞攝）

2023/03/04 05:30

到宅母嬰照護 80小時現值兩萬元縣府買單

〔記者羅欣貞／屏東報導〕三八婦女節前夕，屏東縣長周春米昨提出婦女新政策，包括到宅母嬰照護月嫂服務擴大至第一胎、職場新女力再就業一對一職涯諮詢及治裝補助兩千元等，從育兒、就業、福利到人身安全，全面體貼婦女需求。

屏縣府從二○二○年六月起設置「屏東縣到宅母嬰照護媒合平台」，除培訓月嫂，並補助生育婦女月嫂到宅服經費，每胎最高八十小時，以每小時兩百五十元計算，價值兩萬元，補助對象原以弱勢婦女為主，前年擴及到一般婦女只要生第二胎以上都可申請。

周春米昨宣布，經縣府盤點資源及經費，月嫂補助福利將擴及到第一胎，八十小時現值兩萬元都由縣府買單。

3/8以後生產 都適用申請

社會處長劉美淑說，至二○二二年申請月嫂服務人數已七百多位，其中三成為第一胎自費，因此決定今年三月八日（含）後出生的孩子，只要設籍在屏東縣，第一胎就可申請，由平台月嫂提供做月子餐、簡單的家事服務、小孩的照顧等，今年培訓的月嫂人數將超過一百位，預計會有一千個家庭受益。

社會處表示，屏縣全部三十三鄉鎮市都已發放生育津貼，月嫂措施把服務補足，補助以孩子出生兩個月內最多八十小時，由縣府培訓且參與媒合平台的月嫂服務，費用直接撥給月嫂，並非發給申請服務的家庭。

女性二度就業 補助治裝費2千元

此外，屏東女性就業率不到六成，縣府針對二度就業女性進行「職場新女力 婦出最有力」一對一職涯諮詢，協助女性重返職場，並補助工作相關配備，如面試治裝費、鞋子等，每人一年內最高補助兩千元。

屏縣月嫂到宅服務補助將全面擴及到第一胎。 （屏縣府提供）

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