《屏東》落實長者安心共老 長照處揭牌

屏東縣政府昨天舉行「長期照護處」成立揭牌典禮。（記者葉永騫攝）

2023/03/02 05:30

全國首個成立長照處的縣市 設18個照管分站 提供在地服務

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府昨天舉行長期照護處成立揭牌典禮，這是全國第一個成立一級單位局處的縣市，兌現縣長周春米成立長照處的競選政見，周春米表示，屏東縣高齡比例百分之十九．四七，接近百分之二十的超高齡社會，成立長照處讓屏東的長輩都能一起在地安心共老。

約2萬多人接受長照相關服務

屏縣府在二○○七年時以臨時任務編組成立「屏東縣長期照顧管理示範中心」，二○一二年率全國之先成立二級機關「屏東縣長期照護管理中心」整合社衛政長照業務，提供「單一窗口」服務並由衛生局督導，現因應超高齡社會來臨，為讓長者及家人可以安心、放心、寬心的一起變老，提前佈局成立縣府一級單位的「長期照護處」，希望提升行政量能，肩負全縣長照政策規劃推動的重要任務，在既有基礎下更積極、更多元、更全面的因應準備，將醫療衛生及社會福利體系等相關資源做更佳的整合串連，讓屏東的長輩可以一起在地安心共老。

周春米說，長照一‧○時屏東縣長照服務經費每年最多大約為三億多元，二○一七年長照二‧○上路後到去年一年經費已經接近卅億元，尤其近年的成長速度非常快。全縣目前約有二萬多名長照需求者及其家庭照顧者接受長照相關服務，以及近六百個長照單位特約服務中，並且各項服務人數與機構數還在持續成長。希望未來在長期照顧服務的涵蓋率、資源布建率、行政管理效能、服務品質維護等都能更精進向前。

配置照管專員 執行六大重點工作

首任長照處陳桂敏處長說明，長期照護處設有三科，分別為照顧管理科、機構管理科、服務管理科，另設有十八個照管分站結合鄉鎮衛生所合署辦公，配置照管專員提供鄉親就近長照申請及諮詢服務，未來將以在地長照人才培育、長照服務精準化、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導等六大重點工作為加強目標，讓屏東成為安心共老的希望城市。

民眾期待能落實照護長者功能

屏縣民眾則對長照處有不少討論，部分擔心只是疊床架屋，希望能看到照護落實到長者，但也有不少民眾期待領先全國成立的單位，能夠發揮功能，讓高齡化嚴重的屏東，也能率先完成長者安居目標。

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