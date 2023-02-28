公墓燒雜草 屏縣以放火罪嚴辦

警方檢視消防員事故車輛。（記者蔡宗憲攝）

2023/02/28 05:30

〔記者蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣消防局第四大隊隊員蕭翰隆，前天支援恆春公墓火警勤務時，被重達六噸的滿載水廂車壓成重傷不治，引發外界對「放火掃墓」陋習的批評，縣政府昨天宣布，即日起消防局若接獲公墓內火警通報，即通知警察單位查辦，焚燒行為，將以刑法放火罪追訴，最重可處一年以上、七年以下有期徒刑。

處一年以上、七年以下有期徒刑

三十八歲的蕭翰隆二○一四年從事消防工作，二○一八年從台中調回恆春消防分隊服務，平日工作認真，一月份轉為內勤安檢員，三個月前才舉辦婚禮，小倆口正忙著尋覓新房，沒想到竟發生這起憾事，許多親友聞訊都難以接受。

屏縣消防局表示，蕭翰隆二十六日下午支援恆春公墓火警，駕駛小型水箱車搭載主管一同前往，抵達現場停車並拉起手剎車後，下車查看火勢，準備置放輪檔；不料水箱車突然向前滑動，蕭來不及反應，左後背部被壓在右前輪下方，其他消防員發現，趕緊將車輛後退將蕭救出，並由現場民眾協助駕車送醫，但因傷勢過重不治。

消防員殉職 爭取從優撫恤

檢方昨天南下調查出事原因；編號「恆春15」的水箱車，是二○○四年十月一日開始服勤，使用年限為二十年，目前是第十九年，已改作備用出勤的車輛。

屏東縣長周春米前往慰問家屬，並到消防隊為隊員打氣，她強調，將為蕭翰隆爭取從優撫恤及權益，並要求縣府權責單位全面盤點消防車輛及設備、嚴格要求各鄉鎮落實公墓管理，禁止燃燒雜草，警察局與消防局合作，宣導並嚴禁民眾放火燒雜草，一旦發生火警就以「放火罪」嚴辦。

公墓火警頻傳，各消防隊疲於奔命。（屏縣消防局提供）

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