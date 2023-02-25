12米寬 恆春核災疏散外環道通車

居民請來當地觀世音菩薩坐鎮。 （記者陳彥廷攝）

2023/02/25 05:30

斥資2.27億 全長2200公尺 從屏155線直通後壁湖漁港

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島是核三廠發電重地，設有核子事故疏散道路，緊臨核三廠至後壁湖漁港間道路過於狹隘，為提升核災疏散效率並發揮疏導觀光車潮功能，屏東縣政府斥資二．二億多元開闢新的外環道，昨天舉行完工通車典禮，縣長周春米指出，道路開通將改善當地居民生活及旅遊品質。

將帶動半島觀光及地區發展

周春米表示，恆春地區具核能疏散功能的屏一五五線雖於十多年前拓寬，但地方一再反映，此核子事故疏散功能的道路，未經砂尾路向南延伸大光路再連接至後壁湖漁港，若核災發生，龍水里、大光里難以疏散民眾，為讓鄉親居住更安全，縣府積極辦理道路拓寬工程，拓建完工後不但可大幅降低大光社區塞車問題、改善聯外道路交通瓶頸及縮短核災疏散時間，還能帶動恆春半島觀光遊憩產業及地區發展。

核三廠及83位地主提供土地

砂尾路銜接大光路外環道的拓寬、闢建分兩期工程辦理，全長二千二百公尺，開闢十二公尺寬道路，總經費二億二七九三萬元；縣長周春米特別感謝核三廠及附近八十三位地主提供土地，協助縣府取得二十三筆土地道路使用權，讓工程能順利完工。

通車典禮 請來觀音媽坐鎮觀禮

昨天通車典禮由周春米主持，並請來在地公廟觀林寺觀音媽坐鎮觀禮，禮成後由周春米捧神像步行至新路終點，周春米表示，除了屏一五五線完工通車，屏二○○縣道目前細部刨除工程也即將完工，將提供民眾二二八連假舒適及便利路網，此外，屏一九九線○到八K段已施工完成，經縣府向中央爭取，內政部已核准八至十六K工程預算，將進行設計及發包，希望能盡早完善恆春墾丁道路觀光品質。

屏東大光社區從核三廠後門至後壁湖的聚落外環道通車。 （記者陳彥廷攝）

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