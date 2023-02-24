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    學測4科58級分 屏女2人、屏中1人

    屏女學測傳佳績，黃曉筑（左二）和陳昱潔（左三）均為五十八級分、周芫瑄（右三）和李竹穎（右二）均五十七級分、陳韋甄（右一）和何霖怡（左一）均為五十六級分。（記者羅欣貞攝）

    屏女學測傳佳績，黃曉筑（左二）和陳昱潔（左三）均為五十八級分、周芫瑄（右三）和李竹穎（右二）均五十七級分、陳韋甄（右一）和何霖怡（左一）均為五十六級分。（記者羅欣貞攝）

    2023/02/24 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕大學學測成績昨天公布，屏女、屏中最高分均為四科五十八級分，屏女四科五十級分以上有三十八人，屏中則有四十人。

    屏女最高分五十八級分有兩位，為數理資優班黃曉筑、陳昱潔。黃曉筑國中起就是蘇打綠的鐵粉，靠著他們的歌撐過國中會考、大學學測的讀書苦悶期，她以台大獸醫系為第一志願。

    以醫學系為目標的陳昱潔善於時間管理並勤做筆記，對於所學她會在腦海中先思考一遍，透過筆記整理，加深印象；在自主學習課時，也會將網上教學影片加以理解彙整成筆記。

    屏女周芫瑄、李竹穎均為五十七級分、陳韋甄五十六級分；周芫瑄希望以公費生身份進入教育相關科系，認為未來若能到偏鄉服務更有意義。李竹穎對商學院有興趣，以社會組挑戰數學A，拿到十二級分佳績；陳韋甄受父親影響，目標是法律系。

    屏東高中陳如祐考六科，不管是自然組四科，或是社會組四科的組合，總級分都達五十八級分；吳宗叡兩種組合也均為四科五十七級分，表現亮眼。

    以醫學系為目標的陳如祐表示，平時讀書讀累時會用手機看音樂相關的影片或彈鋼琴來舒壓，學測前也是如此，不必壓抑手機的使用，只要有節制就可以。

    想念電機系的吳宗叡則是善用手機學習，他說，會先在家中預習功課，考試做錯的題目會另外剪貼成錯題本勤加練習，也習慣把要念的東西拍在手機裡，利用等便當的鎖碎時間滑開手機來複習。

    屏中學測表現亮眼，陳如祐（左）五十八級、吳宗叡（中）五十七級分、陳貫華（右）五十六級分，其中吳宗叡善用手機學習。（記者羅欣貞攝）

    屏中學測表現亮眼，陳如祐（左）五十八級、吳宗叡（中）五十七級分、陳貫華（右）五十六級分，其中吳宗叡善用手機學習。（記者羅欣貞攝）

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