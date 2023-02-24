屏東燈節 今晚演出南島天光

屏縣府將邀請國內知名表演團隊「舞鈴劇場」，今晚帶來慶典節目《南島天光》。（屏縣府提供）

2023/02/24 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東燈節為期四十七天的活動即將在二十八日落幕，縣府特別規劃壓軸燈節鉅獻，邀請國內知名表演團隊「舞鈴劇場」帶來慶典節目《南島天光》，二十五日晚間七時在縣民公園三層水池登場，獨特的水陸舞台環境劇場，精彩可期。

縣民公園三層水池登場

縣府傳播暨國際事務處表示，《南島天光》是舞鈴劇場導演及藝術總監劉樂群特別為屏東燈會創作的作品，靈感來自於屏東擁有豐富的自然生態，透過島嶼與民間信仰的「天公」諧音天光，打造象徵屏東山海特色與環境的「水陸舞台」。

《南島天光》融入屏東多元的文化底蘊，邀請原住民部落與國際級表演藝術團隊，包含享譽國際的台灣之光「舞鈴劇場」，入圍第三十三屆金曲獎最佳原住民語歌手獎的全方位原民創作才女舞思愛Usay Kawlu，連續六屆世界盃花式溜冰冠軍陳毅帆、擅長舞獅、鼓藝表演的「宋坤傳藝」，以及來自屏東縣來義鄉排灣文樂部落的「彩虹古謠隊」。

節目最後有璀璨煙火秀

縣府表示，節目最後將帶來璀璨煙火秀，此次特別設計柱型特效煙火，由寬達百米的特效煙火搭配著高柱型跑動式煙火，還有2023、翅膀、空中瀑布等各式造型煙火，精彩程度值得期待。

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