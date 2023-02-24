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    南高屏月票999 屏縣另推299方案

    政府推跨區通勤月票，鼓勵民眾多搭乘公共運輸工具。（記者羅欣貞攝）

    政府推跨區通勤月票，鼓勵民眾多搭乘公共運輸工具。（記者羅欣貞攝）

    2023/02/24 05:30

    〔記者王榮祥、羅欣貞／綜合報導〕配合中央促進公共運輸使用政策，高雄市長陳其邁昨公布高雄版月票吃到飽方案，市區通勤三九九元、預計四月上路，南高屏全區九九九元、預計七月啟動，未來每人每年使用月票減碳累積達六公噸，再送免費搭車一個月。

    月票減輕偏鄉民眾負擔

    屏東縣政府為造福縣內公共運輸通勤族，更加碼向中央爭取屏東縣公共運輸月票二百九十九元方案，涵蓋屏東縣境內的市區公車、公路客運以及最新上路Youbike公共自行車等，也都可一票到底無限搭乘，民眾可依自身需求選擇購買方案。

    陳其邁說，為達落實交通平權、縮短南北差距，未來高市公共運輸配套規劃設立五大目標，減輕通勤族負擔、公車加速電動化、公車路線捷運化、城鄉票價一致化、減碳達標高雄再回饋。

    陳其邁宣布，高雄市區通勤月票將由每月一二五○元降價至三九九元，高雄市民可用三九九元票價、無限次使用市境內捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車等運具，尤其在公車部分也包含原公路客運移撥路線，大幅降低旗美九區及北高雄民眾通勤負擔。

    過往市區公車票價起程每段十二元、偏鄉客運路線起程每段廿六元，未來買月票即可讓城鄉票價一致化，不用區分偏鄉客運市區客運，減輕偏鄉民眾交通負擔。

    南高屏城際通勤月票部分，高市與台南、屏東達成共識，共同推動九九九元月票，使用範圍涵蓋高雄捷運、公車、輕軌、渡輪、台南公車、屏東公車、台南到屏東區域內公路（含國道）客運、台南屏東區間台鐵及高南屏區域內公共自行車。

    市區三九九月票預計四月可上路，南高屏九九九月票估計在七月啟動，盼爭取汽、機車使用者移轉使用公共運具。

    屏縣府表示，「促進公共運輸使用方案」待交通部正式發佈相關申請規定，就會儘速向中央提案，讓縣民能盡快享受超值公共運輸服務。欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP查詢。

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