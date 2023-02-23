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    屏菸1936文化基地 原民館25日開館

    位於屏菸1936的屏東原民館將於2月25日開幕。（記者羅欣貞攝）

    位於屏菸1936的屏東原民館將於2月25日開幕。（記者羅欣貞攝）

    2023/02/23 05:30

    〔記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕設於屏菸1936文化基地十六號倉庫三樓的「屏東原民館」，將屏東原住民豐富的人文藝術與生活智慧，透過沉浸式的策展手法，結合影音、聲光效果、實景投影技術及互動裝置，讓民眾更能臨場感受其文化的精粹。

    縣長周春米表示，將於二十五日開館的屏東原民館，是保存與延續原住民傳統、精神信仰之地，充份展現原住民特色與魅力的場館，融合傳統與現代，讓人感受屏東原鄉的山川、 文化、藝術之美。

    縣府文化處表示，屏東原民館分成常設展與特展區，常設展以「斜坡上的子民」為概念，分為七大展區，展出原住民建築、器物、藝術創作等，運用數位與聲光技術，打造沉浸式氛圍，呈現屏東原住民文化與生活樣貌；特展區則會定期更換主題，開館首檔特展為「山的氣息‧森林之音－排灣族口鼻笛特展」，藉由「聲音」引領民眾認識口鼻笛的藝術特色、文化內涵與製作材料及過程，同時透過體驗學習，帶來富含視、聽覺饗宴的參觀歷程。

    東源部落環境教育中心啟用

    此外，牡丹鄉公所昨天啟用占地達五公頃的東源部落環境教育中心，以傳達牡丹鄉特有濕地生態、在地生活文化及環境永續價值為目標，將推動生態保育及發展部落型生態旅遊，引領遊客體驗部落傳統生活智慧及生態美景。

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