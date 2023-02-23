228連假北返 楓港段實施調撥車道

2023/02/23 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島旅宿業二二八連假訂房率達到八成以上，預估將超過七萬車潮湧向景點，為因應收假北返車潮可能出現壅塞狀況，屏東警方首次將北上調撥車道，調換至台九線及台二十六線匯流的台一線楓港路段開始實施，希望能取得成效。

原規劃枋山北側 首次調換位置

恆春旅宿業者統計，二二八連假高峰在二十五及二十六兩天，平均住宿率超過九成，二十七日住房率也有七成上下，因為是農曆春節後第一個連假，預估南下車流會在連假前兩天三達到高峰，北返則會集中在連假後兩日。

屏東警方表示，為因應台東從台九線返回及台二十六線墾丁北返匯流車潮，將原來規劃在枋山北側的調撥車道，移動到車流匯集易回堵的台二十六、台一及台九線三叉路口，後段則連接沿山公路分流，近日已多次進行號誌、設施及人員演練，預計二十七及二十八日實施。

三工處將出動空拍機監控車流

除了北上調撥策略，警方並針對水底寮至枋山地區，於台一線四三六公里（水底寮五岔路口）到四四五‧五公里（嘉和路口）視車潮調撥車道，以利車流順利匯集成一車道，三工處將出動空拍機，監控沿線車流，即時派遣警力快速疏導壅塞路段。

墾丁大街晚間進行「人車分流」

警方表示，墾丁大街晚間將進行「人車分流」防疫管制，易壅塞的台二十六線車城、恆春、南灣、墾丁路段等則部署紐澤西護欄及交通錐，另視連假南下交通狀況將車潮疏導至長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台二十六線南下。

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