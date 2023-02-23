屏科園區通過環評 預計４月動工

南科屏東園區位置圖。（南部科學園區管理局提供）

2023/02/23 05:30

2029年全區完工 將創造5400個就業機會及360億元年產值

〔記者陳嘉怡、羅欣貞／綜合報導〕國科會南科管理局在屏東高鐵特定區周邊設置科學園區，環保署昨開環評大會，環委要求建立廢棄物的聯合處理機制、增加園區空地及綠地的透水率面積，同意通過環評審查；屏東縣府表示強調環評通過後，預計四月動工，今年起與國科會招商，交地、建廠會與園區開發同步，估計二○二九年全區完工。

建立廢棄物聯合處理機制

國科會南科管理局表示，南部科學園區屏東園區（簡稱屏科園區）位於屏東市境內，開發面積約七三．八三公頃，現況為台糖六塊厝農場，預計引進智慧農醫、綠色材料、太空科技、淨零科技等新興科技產業。屏東園區周邊有不少開發案，包括屏東科技產業園區擴區、高鐵屏東車站特定區都市計畫等。屏縣府城鄉發展處表示，將帶動年產值上看三百六十億元，提供五千四百個工作機會。

擴大東方草鴞友善環境面積

環評專案小組召集人官文惠表示，此案歷經三次初審會議，專案小組要求南科管理局，若屏東園區廠商的營運數達八成須進行健康風險評估，健康風險評估值也須與屏東科技產業園區的既有園區及擴區範圍合併計算；生態保育方面，應擴大東方草鴞友善環境面積；另外，也須與附近其他園區建立化學品聯合管理計畫。

地方里長促改善空污、交通

屏東當地里長則強調，應先改善當地空污及交通等問題，前進里里長王泰益表示，「在三鐵共構前面蓋工廠不是我們的目標」，當地工廠林立，空污問題嚴重，有許多居民明明沒有抽菸卻得到癌症；另外設置工業區也會造成當地交通惡化，但環說書都未提及如何解決社區交通問題；當地有多次水災紀錄，該園區規劃的滯洪池不能只保護園區工廠，「那我們附近居民怎麼辦？」

環委認為，當地已有許多既有工廠，為避免屏東園區設置後加劇當地污染，建議屏東園區協助建立廢化學品等廢棄物的聯合處理機制，協助鄰近的既有園區提升廢棄物處理量能。環評大會主席張子敬建議，可以循之前其他園區的模式，與經濟部協調建立平台、跨區處理，讓廢棄物處理有更完整規劃。

透水率應比照南科嘉義園區

環委也提出，該園區的透水率應該比照南科嘉義園區，該園區生產事業用地以外的空地透水率須達九十％以上；公園、滯洪池及綠地的透水率則應達九十五％以上。全案經環委討論，同意通過環評大會審查。

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