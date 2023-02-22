屏縣自駕巴士 今起預約搭乘

輔助司機高舉雙手示範自動駕駛系統的先進。（記者蔡宗憲攝）

2023/02/22 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府發展智慧運輸，近日完成自動駕駛巴士路線可行性評估，擇定先於墾丁國家森林遊樂區啟動，昨天縣長周春米率先進行體驗，相當滿意新型態的運輸工具，邀請民眾二月二十二日至三月七日預約搭乘，民眾可至交通旅遊處官網預約，感受屏東智慧化交通運輸工具。

這次上路試運行的自動駕駛巴士安全性高，續航里程可達六十公里，透過車身所搭載的光達、雷達及車用影像攝影機等設備及AI辨識技術，進行物件偵測、追蹤與閃避，此外結合高精度定位系統，可讓車輛定位更精確。

交通旅遊處強調，這是全台首次使用自駕巴士於具山坡地特性之國家森林遊樂園區內作接駁運行，技術難度更高，活動前皆經ARTC（財團法人車輛研究測試中心）及車輛製造商多次反覆測試及驗證，確認行駛安全無虞才提供試乘服務，且每班次皆有隨車安全人員跟車，試運行車輛採郵輪式巴士載客方式，去程由墾丁森林遊樂區售票口至觀海樓，中間停靠遊客中心十五分鐘，回程由觀海樓至售票口，中途遊客中心僅提供下車服務，全日來回共六班次，路線全長約兩公里。

周春米表示，墾丁國家森林遊樂區作為熱門觀光景點，擁有豐富的自然景觀，適合發展低碳運輸。

屏東縣自動駕駛巴士初體驗，昨日首次在墾丁森林遊樂區啟動。（記者蔡宗憲攝）

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