《屏東》小琉球浮潛業涉聯合漲價 挨罰250萬

浮潛是小琉球島上最夯的運動，業者在疫情期間聯合漲價遭公平會開罰二百五十萬元。（記者陳彥廷攝）

2023/02/22 05:30

業者無奈 指配合防疫每趟人數減半 品質提升成本增加下才調價

〔記者黃皓宸、陳彥廷／綜合報導〕屏東縣琉球鄉是近年國旅最夯景點，昨天傳出島上浮潛業者因在疫情期間聯合漲價遭公平會開罰共二百五十萬元，事件傳開，島上業者一片譁然，認為當年為防疫業者串聯停業不讓疫情擴散，後來基於防疫理由把每趟人數減半，品質提升成本增加下進行調價，被全面開罰實在無奈；公平會提醒，事前向公平會申請聯合行為例外許可，始可避免觸法。

公平會：可事前申請聯合行為

小琉球浮潛是當地最大宗遊憩項目，但二○二一年五月，小琉球業者以「同島一命」號召，自主全面停業不讓疫情傳染入島，避免威脅醫療資源不足的離島，不料開放浮潛的會議卻遭人檢舉。

公平會調查發現，當天由琉球觀光發展協會與當地浮潛業者召開會議研擬「屏東縣琉球鄉浮潛業者防疫計畫指引」，向主管機關申請重新開放浮潛業務，透過LINE群組及開會交換意見，合意調漲浮潛收費標準從每人三百元或三百五十元調漲至四百元，並彼此監督所有人遵行，考量島上受疫情影響，因此採低度裁罰，琉球觀光發展協會罰鍰十五萬元，另二十一家業者則罰十到十五萬元，共二百五十萬元。

公平會提醒業者，聯合行為法律明定禁止，同一行業如因經濟不景氣致難以維持等情形，必須有公交法第十五條第一項但書之各款事由，而有採行共同行為之需要，且事前向公平會申請聯合行為例外許可，始可避免觸法。

配合防疫還被罰 業者將循管道救濟

「配合防疫快吃土，現在還要被罰？」事件在業界傳開，許多業者是深感無奈，強調當初保護小島不被疫情侵襲，且為了減少傳染的風險，因此從每趟十人改為每趟五人的「海上梅花座」，原本重複使用的氣管咬嘴也因此全面送給遊客，事後反映成本卻被罰，有夠無言。

琉球觀光發展協會則表示，當初串聯停業是以協會為平台討論而促成，自然到了開放大家仍是透過協會討論如何配合防疫措施，並作成決定後向主管機關報備，但主管機關並未把價錢調漲這部分通報給公平會，但事已致此，將循管道救濟。

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