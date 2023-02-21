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    首頁　>　屏東縣

    屏縣中小學泳賽 恆春聯隊奪40面獎牌

    恆春游泳聯隊在中小學聯運勇奪四十面獎牌。（彭威華提供）

    恆春游泳聯隊在中小學聯運勇奪四十面獎牌。（彭威華提供）

    2023/02/21 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣各項游泳賽事屢創佳績的恆春游泳隊，在屏東縣國中小學聯合運動會，再次奪下四十面獎牌，恆春國中國男組拿到團體總冠軍，取得全國中等學校運動會國中男子接力隊代表權，令當地師生相當振奮。

    恆春國中獲國男組團體總冠軍

    集合恆春及車城國中小孩子的恆春游泳聯隊，這次在屏東中小聯運表現傑出，恆春國中獲國男組團體總冠軍，恆春國小男子組八人拿到團體殿軍、車城國中的國女組也獲得團體組殿軍。

    泳隊教練周向明指出，去年暑假開始，聯隊陸續加入一些新血，孩子們並沒有被冰冷的池水嚇跑，反而更加努力訓練，不到一年的時間，新進選手居多的恆春國小男子組，卻能獲得小男組殿軍及小女組一百公尺蛙式銅牌佳績。

    不斷刷新紀錄的恆春泳隊彭家兄弟，這次彭宇康在個人五項目的自由式、男接力三項目包辦八面金牌，並打破一百及八百公尺自由式的縣運紀錄，其他好手彭永森奪五金、彭永霖五金、周子翔三金，四人都取得全中運資格。

    落山風加上水溫低 越冷越拚命

    游泳聯隊家長彭威華表示，這段時間的練習水溫很少高於二十度，伴隨強烈落山風，更覺得寒風刺骨，但隊員們不怕冷，越冷越激發鬥志。

    家長們表示，恆春泳隊的秋冬訓練環境非常辛苦，去年獲縣府同意要為恆春泳池進行加溫設備，希望能盡快建置，讓選手的練習更有效率，拿下更好成績。

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