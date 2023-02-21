儲運保鮮升級 屏東蜜棗再銷汶萊

屏東蜜棗再進軍汶萊市場，昨日在高樹鄉裝箱上櫃。 （屏縣府提供）

2023/02/21 05:30

今年啟用新冷鏈集貨包裝場 海運0.5公噸 超越去年

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣蜜棗外銷傳捷報，昨天在高樹鄉產地裝箱上櫃出口至汶萊，今年至今屏東蜜棗外銷已達一百四十四公噸，出口值一千三百萬元，以日本十五公噸最多。

屏縣今年外銷已達144公噸

目前正值屏東蜜棗產季，屏東縣政府輔導農民拓展海內外市場，一月初就陸續裝箱銷往海外，昨天在高樹鄉的集貨場，由寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民等人，將蜜棗集貨裝箱輸往汶萊，總重○．五公噸；這是屏縣蜜棗第二年外銷汶萊，去年銷汶○．三四公噸。

兩百箱海運 銷往當地超市

縣府農業處表示，此次出口屏東縣蜜棗禮盒兩百箱，每箱二．五公斤，透過海運方式銷往汶萊當地超市，以輸日規格包裝，雖然海運運送需六天，運送過程面臨諸多儲運挑戰，但屏東農民持續精進栽培技術及採後處理，充分掌握儲運保鮮技術，讓蜜棗經過船運直到上架依然能維持鮮度，預計二月二十八日於汶萊超市上架。

農業處指出，屏東生產的蜜棗青翠鮮甜，上一個產季外銷試水溫出口汶萊，當地反應很好，今年持續耕耘當地通路，一月一日在高樹鄉啟用新冷鏈集貨包裝場後，與貿易商共同合作，促成此次汶萊市場訂單，銷汶數量已超越去年產季。

農業處統計，今年至今屏東蜜棗出口外銷量一百四十四公噸，出口值達一千三百萬元，外銷國家以日本、新加坡等國為主，由於農民持續投入不同品種的栽培，產期能延長到三月底，今年力拚超越去年總出口量三百五十五．七公噸。

屏東縣蜜棗種植面積五百三十八公頃，產量佔全台三十%、排名第二，主要產地在高樹、鹽埔鄉，其中高樹達三百一十八公頃，是全台最多的鄉鎮，穩定供貨國內及國外市場。

屏東縣長周春米表示，屏東縣盛產優質各項農產品，深具國際競爭力，將朝集結縣內當季優質農產品共同集貨裝櫃，爭取更多外銷訂單，增加農民收益。

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