檳榔廢園轉作 農委會續提供補助

座談會現場農民砲聲隆隆。（記者陳彥廷攝）

2023/02/19 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農委會推動檳榔廢園轉作政策，屏東縣這幾年經輔導轉作陸續減少一千多公頃，成果顯著，但因無預警將檳榔於「農業環境基本給付」排除，引發檳榔農不滿，昨天在內埔鄉舉辦的座談會上砲聲隆隆；農委會副主委陳駿季表示，將以檳榔廢園轉作的宣導方式，繼續提供農友補助。

排除環境給付挨轟

座談會昨天在內埔地區農會舉行，由立委鍾佳濱、農委會副主委陳駿季共同主持，內埔鄉長鍾慶鎮、內埔地區農會總幹事鍾志喜及在地各級民代多人到場，現場多達百餘位農民在場聆聽。

因農委會今年持續推動檳榔廢園轉作，許多農民在今年初才知道農委會無預警將前三年都給予補貼的一公頃一萬元「農業環境基本給付」排除，引發反彈聲浪。

部份農民表示，因為不知道該轉種什麼作物只好續種檳榔；也有農民表示，種檳榔農藥用量少，也比較不會有露天焚燒農廢的問題，政府不應該驟然取消。

鍾佳濱表示，政府以往對檳榔採「不禁止、不鼓勵、不輔導」，近年推動廢園轉作，對年老的農民來說，檳榔易顧且有一定收入，廢園轉作雖有平地（山坡地）每公頃最高二十（二十五）萬元的一次性補助，但因為不划算，導致農民興趣缺缺，且「農業環境基本給付」突然取消，更讓農友感到失望及困惑。

將以宣導補助發放

陳駿季指出，農委會已著手將「農業環境基本給付」轉化為「檳榔廢園轉作」的宣導補助，透過意願書、申請、前置準備指導、講習與協助後續苗種準備等方式發放，至於廢園轉作屬輔導性質，不會強制執行。

立委鍾佳濱請農委會副主委陳駿季前來說明檳榔轉作政策。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法