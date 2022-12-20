潮州行政區人行道施工 近期完工

潮州南進路及中山路近期正在進行人行道整建改善工程（圖為中山路）。（記者陳彥廷攝）

2022/12/20 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮文教行政區的週邊的人行道近期正在施工，不過，從選前整修到選後，時間過長是引發部分民眾不滿，對此，鎮公所澄清，這是人行道改善工程，未來將還路於民，近期即會完工。

潮州鎮內文教行政區近期進行人行步道改善，由於長期施工，兩旁民宅、商家受到影響，又工期較長，日前引來部分居民不滿向鎮公所陳情，不過，公所強調，施工處皆為人行道，工程是為能讓整個人行道是還路於民。

鎮長周品全表示，這件工程由縣府向中央的營建署爭取人本環境通學步道的計畫案，約一千六百萬的工程經費，就為進行人行道的整建，除了改善市容環境，未來學子及身障朋友還有行人行走更加通暢及寬敞的人行道上。

鎮公所表示，目前南進路的部分接近完工，就待植栽栽種，目前為中山路潮州高中附近及民治溪北岸為主要施工處，整體工程除了中山路的縣府辦公大樓待其完工後再施工外，其餘的可望都可望在農曆年前完成，讓屆時春節市集民眾能走得更安心、順暢。

公所強調，工程無非是希望還路於民，把原本應該屬於行人行走的公共空間釋放出來，讓大家行走，公有人行道路顧名思義就大家都可使用，但是不能占用，可以公用但不能私用，工程難免會影響到居民及商家，未來串聯週邊綠帶提供優質公共行人空間，更保障學子就學及身障者的用路安全。

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