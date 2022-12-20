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    首頁　>　屏東縣

    屏縣府月曆出現小黑豬 反應兩極

    屏東縣各單位的月曆各有特色，九月份呈現的畫面有文旦、魚畫及小黑豬。（記者葉永騫攝）

    屏東縣各單位的月曆各有特色，九月份呈現的畫面有文旦、魚畫及小黑豬。（記者葉永騫攝）

    2022/12/20 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕縣府每年印刷的形象月曆因為印刷精美大受歡迎，往往被民眾索取一空，今年改走「寫實派」，將真實的農民作業情況照片呈現在月曆上，由於太過於寫實，還出現一隻小黑豬，讓民眾感到有些突兀，有人更覺得畫面不太搭配家中、反映有點醜，但也有人認為還不錯。

    有人覺得突兀 有人認為不錯

    縣府每年印刷的形象月曆往年都是以水果為主，將每個月盛產的水果透過專的擺盤攝影，呈現水果最美麗的一面，讓人看了賞心悅目、食指大動，所以相當受到歡迎，而今年印制的新年月曆採寫實方式，有水果、豬、花卉，採實景拍攝，還利用景深來凸顯物品，背景模糊則是農民工作的場所，十分寫實，但是整體上沒有那麼漂亮，引起民眾議論紛紛，也有人覺得照片太糊不夠漂亮，也有人說出現一隻小黑豬很突兀，感覺有點醜，掛在家裡不是很討喜，如果比其台電的兒童畫月曆、國稅局等單位的水果月曆，比較之下就沒那麼漂亮，但也有人覺得縣府的月曆還不錯。

    縣府表示 呈現農民日常的生活

    縣府研考處長黃國榮表示，屏東縣農業特產相當多，縣府希望將農民實際的生活和作業方式呈現出來，讓大家都能知道，因此所以才會請設計公司到每個農民的場所拍攝下來，因此首頁搬運車，將各種產品放在車上，呈現農業源頭的狀況，也是第一線農民生活的日常，有別於以往制式化的月曆，展現不一樣的樣貌。

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