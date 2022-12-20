萬丹紅豆量減價跌 縣府爭中央補助

今年萬丹紅豆受氣候影響生長不佳，顆粒明顯較小。 （屏縣議員許展維提供）

2022/12/20 05:30

氣候變化大雨量少 紅豆顆粒小 紅豆農陳情不敷成本 盼農委會、新縣長勘災

〔記者葉永騫／萬丹報導〕最近氣候變化大且南部冬季雨量偏少，造成萬丹鄉等國內紅豆顆粒變小、產量減少但價格卻是低迷，開盤價從每台斤四十元跌到卅六．五元，紅豆農因為不敷成本，叫苦不已，向縣議員許展維陳情，要求農委會停止紅豆進口來平抑紅豆價格，萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，希望上級到現場會勘，幫助農民度過難關。縣府農業處長鄭永裕表示，紅豆災損已向農委會爭取災害補助，希望平抑紅豆價格，保障農民收益。

農民要求收成期停止進口

縣議員許展維表示，萬丹鄉是全國紅豆主要產區，今年因為雨量減少，冬季降溫較慢，使得紅豆成長不佳，收成的紅豆顆粒較小，去年紅豆開盤為每台斤五十六元，隨後價格也都維持在五十元左右，沒想到今年開盤只有四十元，近日更跌到卅六．五元的低點，光是肥料、農藥等成本就超過四十元，讓紅豆農大呼不敷成本，農民也怪罪進口紅豆壓低紅豆價格，希望農委會能在收成期停止進口紅豆，以保障農民的收益。

萬丹鄉農會總幹事張枝烈指出，近三年紅豆因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響使用量降低，造成庫存量增加，因此市場購買紅豆意願降低，現在價格低又有災損，希望農委會、新科縣長周春米也能到場勘查，尤其是春節過年快到，紅豆價格低迷讓農民都很緊張。

農業處促農會平抑紅豆價格

縣府農業處長鄭永裕說明，今年紅豆因為有些農民種植的較早，遇到天氣變化，使得紅豆的成長變差，產量少又品質降低，造成紅豆價格走低，縣府已向農委會反映，希望將受災數字統計後呈報給農委會爭取災害補助，也希望農會平抑紅豆的價格，別讓紅豆價格被壓低而傷害農民。

今年萬丹紅豆受氣候影響生長不佳，產量減少但價格卻是低迷。 （屏縣議員許展維提供）

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