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    首頁　>　屏東縣

    天冷防鼻竇炎惡化 鼻子要保暖

    2022/12/19 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東榮民總醫院昨天舉辦「慢性鼻竇炎合併鼻瘜肉研討會」，屏東榮民總醫院耳鼻喉科醫師張耿銘表示，近日天氣變冷，容易讓鼻竇炎更嚴重，患者要注意鼻子保暖，外出要戴口罩，而嗜伊紅性鼻竇炎可以加入生物製劑治療。

    張耿銘醫師表示，近日寒流來襲，冷空氣刺激會造成鼻腔黏膜比較腫脹，會讓鼻子過敏及慢性鼻竇炎的症狀更加惡化，建議有鼻子過敏或慢性鼻竇炎的民眾，除了使用類固醇鼻噴劑治療及定期用食鹽水沖洗鼻子外，可以戴口罩等方式保暖，避免冷空氣進入鼻子，引發鼻竇炎。

    張耿銘指出，原發性慢性鼻竇炎分成第二型發炎及非第二型鼻竇炎，其中第二型鼻竇炎包含嗜伊紅性鼻竇炎、中央腔室異位型疾病等。嗜伊紅性鼻竇炎的臨床症狀常伴隨嗅覺異常、鼻塞，以及合併氣喘或對抗發炎藥過敏或耐受不良，面對嗜伊紅性鼻竇炎，首先會建議採用傳統保守治療，若情況不佳可考慮內視鏡檢查，進而加入生物製劑治療，它是種皮下注射治療，整個療程約二至四週，屬自費療程，可有效提高療效。

    慢性鼻竇炎治療，以類固醇鼻噴劑占多數，這種傳統方式需要長期維持，但有的病人控制不好時就需要開刀治療，但也有患者經過多項治療後，復發度還是很高，可建議用生物製劑來治療。

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