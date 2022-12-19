車城南勢湖聚落新路 新屏154線通車

屏縣府打通車城南勢湖聚落道路。（記者蔡宗憲攝）

2022/12/19 05:30

居民等待30年 潘孟安兌現承諾 便利通往四重溪溫泉區 有利觀光發展

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位在四重溪周邊的車城鄉南勢湖聚落，對外交通僅依賴村內道路經懷恩橋連接至縣道一九九線，長期生活不便，屏東縣政府為改善該地區居民交通問題，爭取中央「生活圈道路交通系統建設計畫」，新屏一五四線道路昨天正式通車，當地居民都前往共同慶祝，感激縣府「對偏鄉居民的溫柔」。

原到溫泉區須繞路 發展受限

四重溪部落雖然因為觀光繁盛，但南勢湖聚落通行溫泉需繞行，造成溫泉觀光據點發展僅侷限於溫泉村地區，鄰近南勢湖聚落因對外交通不便而缺乏觀光發展契機，不利地方整體經濟發展，出身車城的屏東縣長潘孟安，在卸任前送給這個小部落一份大禮。

潘︰感謝周春米爭取交部補助

潘孟安表示，雖然南勢湖聚落人口數不多，但早在一九九三年時就有許多民眾向他陳情，希望能開闢新的道路，以連接其他地區，過程中，需要跟十七位地主協商，還有河川治理等問題，包括河床橋墩拉高、減少橋柱讓水流能夠暢通，這樣就須有更長的引道，還要照顧兩岸居民農田灌溉需求，因此需耗費許多時間及金錢，特別感謝立委周春米爭取交通部補助，經過十多年努力，終於通車，居民臉上的笑容，就是最好的收穫。

可串連縣道199線外環道

這項工程去年五月開工，起點自縣道一九九線外環道跨越四重溪，終點銜接南勢湖聚落，闢建道路長度約五百一十八公尺、寬度十二公尺，其中含八十二公尺長橋梁跨越四重溪連接西地區。完工後，可串連已通車使用的縣道一九九線外環道與南勢湖及內埔聚落內道路，減少四重溪兩岸居民及觀光人口來往通行距離及時間，並強化城鄉間運輸機能、防災路線等，可望導入溫泉地區觀光人口，增進南勢湖及內埔聚落對外交通連接方便性及促進地方整體發展繁榮。

屏縣府打通車城南勢湖聚落道路，居民興奮參與道路通車。（記者蔡宗憲攝）

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