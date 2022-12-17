周春米小內閣 公布第一波名單
延攬台灣基進黨李雨蓁出任勞青處長
前內埔公所秘書李明宗任客家事務處長
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長當選人周春米昨天公布縣政團隊第一波人事名單，延攬台灣基進黨中央組織部主任李雨蓁擔任勞動暨青年事務處處長，前內埔鄉公所機要秘書李明宗任客家事務處處長，期待為勞工、青年、客家文化暨產業開創新氣象；縣政團隊人事新布局預計分兩波公布，下週最後一波將一併請所有處局長亮相。
傳播處長鄞鳳蘭、鄭文智等人留任
李雨蓁年僅三十五歲，是成功大學工業設計系學士、高雄師範大學跨領域藝術研究所碩士，母親是竹田鄉客家人，曾任立法委員陳柏惟團隊執行長、立法委員林靜儀競選團隊執行總幹事、曾代表台灣基進黨參選高雄市議員，是「高雄好過日」組織創辦人、「鳳山好厝邊」雜誌創刊人，文化背景深厚，且嫻熟青年事務。
李雨蓁昨受訪表示，感謝周春米準縣長願意給予寶貴機會，將推動屏東勞工與青年權益的期待託付給她，展現對跨黨派人才與意見的重視，過去無論是擔任立委或於競選縣長期間，周準縣長都相當重視青年意見與人才的培養，她會全力以赴為屏東效力，與屏東一起成長前進，打造更優質的勞工與青年環境。
李明宗則是台北商專、屏科大EMBA碩士，曾任民進黨屏東縣黨部副執行長、內埔鄉公所機要秘書、東片村村長，在擔任東片村長任內時推動地方產業，集結在地農場發起創辦「東片寶石村股份有限公司」，成立全台第一個農村型社會企業，落實社區企業化，吸引農二代回流，對於產業及地方事務都有深度參與。
原縣府團隊中，傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭、縣長辦公室主任鄭文智確定留任，繼續協助推動縣政。
新人事以穩定、全面啟動為原則
周春米表示，新人事布局將以穩定、全面啟動為原則，目前縣府團隊的執政量能已經很強，這幾年她爭取屏縣各項建設的過程，也已與各局處長建立深厚溝通默契，只是也有部分主管曾經表達另有健康、家庭、生涯等考量或規畫。