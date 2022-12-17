周春米小內閣 公布第一波名單

台灣基進黨中央組織部主任李雨蓁將擔任屏縣府勞動暨青年事務處處長。 （周春米辦公室提供）

2022/12/17 05:30

延攬台灣基進黨李雨蓁出任勞青處長

前內埔公所秘書李明宗任客家事務處長

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長當選人周春米昨天公布縣政團隊第一波人事名單，延攬台灣基進黨中央組織部主任李雨蓁擔任勞動暨青年事務處處長，前內埔鄉公所機要秘書李明宗任客家事務處處長，期待為勞工、青年、客家文化暨產業開創新氣象；縣政團隊人事新布局預計分兩波公布，下週最後一波將一併請所有處局長亮相。

傳播處長鄞鳳蘭、鄭文智等人留任

李雨蓁年僅三十五歲，是成功大學工業設計系學士、高雄師範大學跨領域藝術研究所碩士，母親是竹田鄉客家人，曾任立法委員陳柏惟團隊執行長、立法委員林靜儀競選團隊執行總幹事、曾代表台灣基進黨參選高雄市議員，是「高雄好過日」組織創辦人、「鳳山好厝邊」雜誌創刊人，文化背景深厚，且嫻熟青年事務。

李雨蓁昨受訪表示，感謝周春米準縣長願意給予寶貴機會，將推動屏東勞工與青年權益的期待託付給她，展現對跨黨派人才與意見的重視，過去無論是擔任立委或於競選縣長期間，周準縣長都相當重視青年意見與人才的培養，她會全力以赴為屏東效力，與屏東一起成長前進，打造更優質的勞工與青年環境。

李明宗則是台北商專、屏科大EMBA碩士，曾任民進黨屏東縣黨部副執行長、內埔鄉公所機要秘書、東片村村長，在擔任東片村長任內時推動地方產業，集結在地農場發起創辦「東片寶石村股份有限公司」，成立全台第一個農村型社會企業，落實社區企業化，吸引農二代回流，對於產業及地方事務都有深度參與。

原縣府團隊中，傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭、縣長辦公室主任鄭文智確定留任，繼續協助推動縣政。

新人事以穩定、全面啟動為原則

周春米表示，新人事布局將以穩定、全面啟動為原則，目前縣府團隊的執政量能已經很強，這幾年她爭取屏縣各項建設的過程，也已與各局處長建立深厚溝通默契，只是也有部分主管曾經表達另有健康、家庭、生涯等考量或規畫。

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