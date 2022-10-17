周春米爭取補助 佳冬消防新樓動土

民進黨屏東縣長候選人、立委周春米（前排中），昨出席佳冬消防分隊辦公廳舍新建工程動土典禮。（周春米競總提供）

2022/10/17 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨屏東縣長候選人周春米昨天參加佳冬消防分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，原建物因年代已久不堪使用，周春米協助爭取中央全額補助四千九百萬元經費重建，工期預計四百天。

中央全額補助4900萬重建

周春米表示，佳冬鄉有台一線、台十七線經過，舊有的消防分隊是向鄉公所借用土地，建於一九九○年，經過三十二年的使用，已無法滿足消防業務需求，消防車輛停放空間不足，新建廳舍新址包含鄉有地和國有地，感謝鄉公所和國產署協調，未來新的辦公廳舍將結合佳冬古厝紅磚瓦的在地特色，持續守護鄉親安全，讓消防同仁工作環境更完善。

新廳舍結合紅磚瓦特色

周春米表示，大法官釋字七八五號解釋要求的就輪班公務員所需要訂定的必要合理之框架規範，立法院在今年五月三讀通過相關條文，就輪班公務員的加班補償，納入有關加班性質、強度、密度、時段等因素，未來將會向消防署爭取補充人力與預算，讓縣內消防人員輪休制度與加班補償能夠符合釋字七八五號的精神。

屏東縣政府消防局指出，第三大隊佳冬消防分隊現址座落於文化路三段佳冬鄉立圖書館旁，建築物老舊、空間狹窄，新建消防廳舍工程移至佳冬鄉昌東段，基地面積七百六十坪，地上兩層，一樓規畫為大廳、值班室、辦公室、義消辦公室、消防器材室、會議室等，二樓為分隊長室、備勤室；未來遷至新址後，能有效強化整體消防戰力。

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