周春米爭取 屏南快速道路廊12月前確定

立法院交通委員會南下考察屏東地區交通建設，屏東縣長潘孟安（左二）、立法委員周春米（左一）與會了解建設期程。（周春米服務處提供）

2022/10/13 05:30

立院考察屏東交通建設 高鐵延伸案 左營出站方式11月底前定案

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立法院交通委員會與交通部南下屏東縣考察屏東地區交通建設，由召集委員劉世芳立委率隊，交通部長王國材、屏東縣長潘孟安、立法委員周春米與會了解高鐵延伸屏東、第二條東西向快速道路及屏南快速道路等建設期程。交通部承諾十二月前確定屏南快速道路路廊配置方案。

第二條東西向快速道後年中二階環評

至於高鐵延伸屏東案，目前環評已進入二階，七月二次公開說明會後，正針對民眾意見研擬可行方案，其中屏東端路線維持，至於左營站出站方式採高架或繞道，同意在今年十一月底前定案，不影響期程；並請屏東縣府就高鐵特定區各項公共工程及建設加速辦理；至於第二條東西向快速道路，公路總局原計畫二○二五年完成綜合規劃，但允諾預計二○二四年六月完成二階環評報告，目標希望提前在二○二三年底完成環評審議暨綜合規劃。

民眾殷殷期盼的屏南快速道路，交通部指出，從潮州到恆春約七十五公里，未來可由楓港串聯台九南迴公路，形成快捷公路路網，會中允諾，十二月之前確定路廊配置方案；此外，枋寮鐵路大平台及潮州鐵道文物館的規劃，交通部也都承諾與縣府儘快完成。

周春米任立委七年力爭 會再追進度

立委周春米表示，屏東重大交通建設有幾項迫在眉睫，縣民非常關心，希望了解進度，包括高鐵南延及高鐵特定區周邊路網、高屏第二條快速道路、屏南快速道路、枋寮大平台計劃以及潮州台鐵機廠周邊規劃，這幾項重要交通建設，都是在她擔任立委七年來配合縣府大力爭取，感謝行政院核定之餘，後續還是需要繼續追進度，「因為屏東人已經等太久了！」

潘孟安感謝周 也請中央加速推動

縣長潘孟安在會中強調，屏東縣位於國境之南，聯外交通對屏東人非常重要，除感謝召委劉世芳及立委周春米之外，也拜託與會及交通部各單位能加快屏東重大交通工程各階段的審查、設計、施工速度。

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