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    追憶舊部落歲月 來義古地圖開展

    白鷺部落古地圖，昨天藉由開展首次亮相。（記者陳彥廷攝）

    白鷺部落古地圖，昨天藉由開展首次亮相。（記者陳彥廷攝）

    2022/10/13 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉是縣內排灣族人口最多的原民鄉，其中位於力里溪北端的白鷺部落屬交通要衝，為串連童年生活光陰，延續舊部落歲月，來義鄉公所率先舉辦古地圖展，昨天開展。鄉長莊景星表示，盼將傳統部落生活樣貌透過展覽激盪串起舊時情誼。

    來義鄉主要人口組成以排灣族為主，其中白鷺部落與高見部落所在的南和村位於力里溪以北，被視為中排灣族的平原地區，經濟活動或傳統宗教興盛，鄉公所也選在此地興建國內首座以排灣族五年祭儀為範疇的文物館，昨天於此館開展，鄉長莊景星、原民處長顏成仁等共同將古地圖貼齊，象徵當年VUVU回家的路，已拼上最後一塊拼圖。

    莊景星指出，為讓民眾了解這些管道，並認識屏東原住民族重要傳統領域及文化意涵，記錄白鷺部落族人的童年生活光陰，延續舊部落歲月點滴，盼透過前人遷徙的歷史脈絡串起族人相依的命脈與情感，也盼展覽讓民眾感受來義鄉文化之美。

    「不要以為屏東市沒有石板屋！」顏成仁說，在立委周春米及伍麗華大力爭取下，縣府獲原民會六千四百萬元經費，將在屏菸一九三六園區設置專屬於屏東市的原民文化館，為讓古時記憶能被收藏，透過向長老、VUVU田調「屏東魯凱族、排灣族古地圖」展，率先從排灣族人口最多的來義鄉展開。

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