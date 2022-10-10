屏東社區產業博覽會 周春米推薦

屏東縣長參選人周春米（左二）與縣長潘孟安（右二）一起學製香。（周春米競總提供）

2022/10/10 05:30

屏東公園集結40個農村再生社區 讓大家吃飽喝足看表演

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東社區產業博覽會在雙十連假登場了，從八日到十日共三天在屏東公園盛大展開，不但有在地特色伴手禮、在地美食及星空音樂會等活動，今天將推出「全家好屏野餐趣」活動，成為連假最好玩的市集，民進黨縣長候選人周春米大力推薦民眾來走走，吃飽喝足看表演。

周體驗製蚊香棒、紅龜粿

屏東社區產業博覽會今年打破過往產業市集規劃，改以主題遊樂區及闖關遊戲為主，雙十連假從上午十點到晚上九點，活動不間斷，設有香料異世界、工藝手作風、文青風市集、親子焢窯趣等十大特色展區，讓屏東社區產業博覽會成為大型主題遊樂區，縣長潘孟安、周春米也下場挑戰體驗製作蚊香棒、手做紅龜粿，以及品嚐羊奶果冰淇淋及參加任務遊戲，相當豐富有趣。

展現社區蓬勃生命力和創造力

周春米表示，好屏生活，廣受好評！她到現場不僅體驗製香，還做了「紅龜粿」，超好吃，已經續舉辦三年的「屏東社區產業博覽會」在屏東公園集結四十個農村再生社區、匯集近七年多來的農村再生計畫成果，在雙十連假熱鬧登場，從美妝產品到在地社區美食，就是要讓大家吃飽喝足看表演。

周春米說，整個市集不僅展現出屏東社區蓬勃的生命力和創造力，也透過走讀屏東、農再特有種、金牌農村三個主題讓大家看到這幾年屏東農漁村不同的特色風貌，感謝社區和農漁友協力，讓屏東農業大縣能一直走在前面，成為台灣各縣市典範，趁現在活動還在舉行，快來屏東參加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法