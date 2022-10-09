高樹尾寮山黑熊出沒？ 林管處︰巡山未發現

台灣黑熊在高樹尾寮山被拍到？各方看法不同。（山友提供）

2022/10/09 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕有「攀登百岳訓練基地」之稱的知名登山步道高樹鄉尾寮山，近日傳出有台灣黑熊出沒，影片在LINE群組瘋傳，屏東縣林區管理處、縣議員宋麗華也接獲訊息，林管處表示，該影片無法證實發生地在尾寮山，近年巡山員沒在尾寮山看到台灣黑熊，山友也沒看過，但因尾寮山與高雄市茂林區相連，也不排除台灣黑熊為了採集食物通過該處，提醒山友遇到台灣黑熊一定要安靜快步離開。

最近在屏東地方群組及山友群組瘋傳一段二十六秒的台灣黑熊影片，拍攝者疑似是一名山友在林道間遇到台灣黑熊，只見黑熊在林道優閒走過，影片隨即停止，拍攝的山友並沒有靠近，影片傳出時註明屏東尾寮山發現台灣黑熊。由於尾寮山是屏東熱門的登山步道，更是攀登百岳的山友訓練基地，因此引起廣泛討論，有人認為地點不是尾寮山，有人則認為尾寮山與高雄茂林連接，以前就有熊出沒的說法。

林管處︰遇黑熊安靜快步離開

屏東林管處表示，影片拍攝地點比較像高雄茂林真我山的產業道路，屏東林管處在尾寮山架設的自動照相機，目前尚無拍攝到台灣黑熊的照片，且巡山員查看後，亦未發現有爪痕或糞便等痕跡，將再諮詢野生動物專家，針對可能出現的國有林班地範圍，增設自動照相機。

林管處今年也加強保育宣傳，在黑熊出沒訊息的高雄市桃源區、茂林區及屏東縣霧台鄉等地，辦理多場講座，宣導如何與野生動物和平相處，也呼籲民眾若於山林中巧遇台灣黑熊，務必保持鎮靜，請勿尖叫奔跑，以面對黑熊緩慢倒退方式離開；若黑熊有威嚇行為，請揮動手中物品、發出聲響並逐步遠離。

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