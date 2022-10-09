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    傳承母語 屏東全齡客語沉浸展成果

    屏東全齡客語沉浸成果展，縣長潘孟安（右二）在會場與幼兒互動。（記者蔡宗憲攝）

    屏東全齡客語沉浸成果展，縣長潘孟安（右二）在會場與幼兒互動。（記者蔡宗憲攝）

    2022/10/09 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府為感謝縣內教師與客語家庭，全力推動全齡客語沉浸學習，昨舉辦頒獎典禮並展現學習成果，縣長潘孟安頒獎表揚投入第一線教學的教師及學員，也強調積極透過客語沉浸式教學，提升師生及學生同儕客語互動頻率與品質。

    潘孟安頒獎 感謝教師學員

    表揚活動中，縣府客家事務處首創「客語縣長獎」，由縣長潘孟安頒發給最高齡學員、最年輕學員、客語認證滿分學員以及深入偏鄉的開班教師；沉浸展的「嬰幼兒客家語言巢」，讓嬰幼兒以趣味競賽的形式並融入客語，潘孟安也親自與民眾互動，現場也展示客語深根、沉浸教學、伯公照護站等計畫推動模式與成果。

    潘孟安表示，推動客語沉浸式教學是為了讓客家母語能向下扎根傳承，屏東首開先河，推出全齡客語沉浸學習系統，包含嬰幼兒客家語言巢、客語沉浸教學、客語學習家庭、客家本位國小教材等，除了創造學校師生以客語互動的機會，並積極營造客語學習環境，更獲得客家委員會肯定並納入客語發展政策。

    屏縣推行客語沉浸教學有成，除獲教育部本土語言傑出貢獻獎，自二○一七年起皆榮獲客委會「推動客語為通行語成效評核」優等或佳等佳績，累計獎金已達千萬元；此外，更推動客語交通號誌系統、電聯車車廂外牆融入客語彩繪、客語藝文活動、客語主播營、客語配音員培訓營等客語友善環境營造。

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