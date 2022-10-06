李清聖控文宣發不出 周佳琪陣營斥抹黑

民進黨屏東市長參選人李清聖（左）指文宣內容可受公評，並指控派發文宣人員遭威脅。（記者羅欣貞攝）

2022/10/06 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕選戰文宣再掀波，民進黨屏東市長參選人李清聖昨天控訴文宣派送人員遭威脅，導致五萬份文宣發不出去；國民黨屏東市長參選人周佳琪陣營則反擊，指李陣營半夜偷偷散發文宣，企圖抹黑周佳琪，已向警局正式提告，並未與任何派報生有接觸。

周佳琪競選服務處發言人王慧玲指出，對手散發的文宣內容張冠李戴且惡意連結，例如，周佳琪媽媽從未擔任屏東縣婦女會理事長職務，對手卻稱「母傳女」，故意誤導，傳播不實之事，文宣還稱前「兩棒」國民黨籍屏東市長都涉及貪污，周佳琪為「第三棒」，更是惡意連結，此外，日前對手陣營在屏東市區掛的黑函看板，已構成選舉誹謗罪，意圖使人不當選。

李清聖昨則指控，他委託派報公司分送具名的文宣海報，但前天派報公司反映，有幾位派報人員受到威脅，被要求立即停止發送，派報公司考量員工安全，決定停止發送；文宣內容可受公評，有他具名簽署以示負責，可光明正大發送，但有人不敢面對檢驗，竟干擾派報進行，他將設法把剩餘的海報儘速發放到每個家戶，而且還會加印，讓屏東市民檢驗公評。

李陣營委託的律師毛鈺棻表示，選戰應使用合法方式，任何人不能以強制脅迫的手段，妨害他人行使權利，否則就有涉及強制罪的問題。

針對李指文宣派發人員受威脅一事，周陣營回應，服務處僅單純前往警局報案，未與任何派報生有接觸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法