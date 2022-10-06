全國首座洋蔥大福遊樂園 車城啟用

9公尺高的「洋蔥大福」造型組合遊具特別吸睛。（記者蔡宗憲攝）

2022/10/06 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣長潘孟安前晚回到故鄉車城，啟用全國首座「洋蔥大福遊樂園」，這座位在福安宮土地公廟旁的特色公園可望吸引遊客朝聖，許多當地孩子開心直呼「縣長是最強公園阿伯」。

車城特色共融公園特別選在晚間啟用，縣長潘孟安、立委周春米及車城福安宮主委曾寶文都前往體驗，其中九公尺高的「洋蔥大福」造型組合遊具特別吸睛，吸引不少家長帶著孩子前往體驗，以在地農特產品洋蔥作為主軸，搭配福安宮的意象，成為獨一無二的遊戲場。

回到老家，縣長潘孟安感觸良多，他說，從小的印記就是吃洋蔥吹著落山風，因此，車城特色遊戲場的設計，特別加入洋蔥、福安宮上上籤攀爬網等在地意象，讓民眾認同在地文化，他感謝福安宮管理委員會提供土地，建構親子共融的空間。

縣府民政處表示，車城遊戲場位於東南亞最大土地公廟福安宮後方，面積近五千平方公尺，在植栽中打造洋蔥大福溜滑梯、大吉大利籤詩橋、祈福廣場、親子同樂鞦韆、蟲洞攀爬網、勇者闖關遊戲區、大樹休憩亭、環形活動空間、高空步道等遊憩設施，結合落山風、福安宮信仰還有綠豆蒜名產，從幼童到長輩都能進來玩，希望吸引觀光人潮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法