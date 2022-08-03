收容流浪動物 屏東萌軍渡假營區委外 審計室關切

屏縣府去年起號召寵物友善店家加入「微笑浪浪．中途小棧」計畫，提高犬貓曝光度，有效提高認養率。（資料照，記者羅欣貞攝）

2022/08/03 05:30

各縣市尚無成功案例 縣府：設動物醫院、寵物美容 吸引投標

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣遊蕩犬達兩萬兩百九十一隻，數量居全國首位，縣府斥資一．五億興建公立動物收容處所「萌軍渡假營區」，預計今年十一月完工，由於各縣市無委外成功案例，引起審計室關切，縣府表示，營區設有動物醫院、寵物美容等，將以此提升廠商投標意願。

屏縣遊蕩犬數全國首位 公立收容所11月完工

農委會每兩年進行一次全國遊蕩犬隻數量調查，二○二○年全國約十五萬五千餘隻，屏東縣佔兩萬兩百九十一隻，且較上期調查增加逾九千隻，縣府因而配合農委會推動改善收容設施計畫，進行屏東縣立萌軍渡假營區興建工程。

屏東審計室認為，萌軍渡假營區規劃依促參法委託經營，但動物收容所經營不易，至今全台未有辦理成功案例，縣府應審慎評估促參營運模式，提升廠商投標意願，並及早辦理促參前置作業，以利收容所興建完成後順利營運。

屏縣府農業處長鄭永裕說，萌軍渡假營區去年九月開工，預計今年十一月底完工，收容隻數上限為犬五百隻、貓八十隻及野生動物兩百七十隻，共計八百五十隻；因動物收容處所本身為鄰避設施，且照養流浪動物包括水電、飼料及人力支出均相當龐大，所以縣府在設計中納入動物醫院、寵物美容及行為訓練空間，盼做為招商利基提升廠商投標意願。

屏東審計室認為，近年屏縣遊蕩犬大增，但公立收容所收容數有限，基於零撲殺政策，經營模式若不尋求改變，耗費鉅資興建的動物收容所未久恐又將面臨空間不足困境，應設法提高犬貓領養率。

收容數有限 審計單位促提高犬貓領養率

屏縣府則示，今年迄今全縣公立犬貓中途之家認領養率三十九％，較去年二十％、今年四月三十％逐步提高中，並透過「微笑浪浪計畫」認養小棧，增加犬貓曝光度。

審計室建議公私合作，協助解決民間收容所土地未能合法問題；農業處說，公私合作收容一直是縣府考慮的方向，將爭取補助辦理獎勵民間協助收容流浪犬措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法