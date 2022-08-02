兩天逾20萬 大鵬灣重現台灣燈會人潮

大鵬灣「夏日狂歡祭」遊樂園受孩子歡迎。（記者蔡宗憲攝）

2022/08/02 05:30

夏日狂歡祭上週六、日創下近年少見高人氣 周邊業者振奮

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府為帶動疫後國旅熱潮，今年暑假在大鵬灣舉辦「夏日狂歡祭」，連續兩天假日湧入超過二十萬人次，人山人海的景象令不少遊客直呼「我屏東、我驕傲」回來了！屏縣府強調，接著幾週還有伍佰、謝金燕等大咖，要讓民眾玩到不想回家。

與小琉球成東港旅遊雙核心

「夏日狂歡祭」上週末創下近年少見的高人氣，週六湧入十二萬人次，週日也吸引十萬人次入場同歡，滿滿人潮讓周邊東港華僑市場及當地海產業者感受到商機，小琉球在疫後出現登島觀光熱潮，東港地區旅遊雙核心逐漸成形。

「夏日狂歡祭」舉辦地點是二○一九年台灣燈會活動場域，大鵬灣主燈「巨鮪來富」、海之女神仍在原地，勾起許多民眾回憶，上週六、日活動吸引不少外地遊客專程前來朝聖，還有許多攝影學會玩家搶先卡位，等待拍攝海上星空煙火秀，在台灣燈會後再度出現人山人海盛況。

縣府規劃三十七天活動試水溫

縣長潘孟安表示，大鵬灣在台灣燈會後封閉，今年才由鵬管處再度接手，縣府希望導入觀光元素重新活絡大鵬灣，尤其這兩年多來受疫情影響，衝擊台灣百工百業，後疫情時代，縣府特別舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」活動，規劃三十七天的活動試水溫，讓民眾舒緩被疫情所困的悶氣，刺激經濟、活絡產業，邀請大家來屏東FUN暑假，感受屏東多一度的熱情。

縣府表示，接下來每週末還有即將成真火舞團、紙風車劇團以及伍佰&China Blue、謝金燕、高爾宣等藝人演出，園區開放時間即日起至九月四日，每天下午四時至十時。

「夏日狂歡祭」，連兩天都湧入逾十萬人次人潮。（屏縣府提供）

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