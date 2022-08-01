塞車違駛機慢車道 屏東7月取締逾千件

屏東警方7月份已取締告發千件違規行駛機慢車道案件。（警方提供）

2022/08/01 05:30

暑假出遊湧車潮 亂鑽超車狀況多 違規可處600到1800元罰款

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕暑假期間出遊台東、屏東遊客眾多，包括墾丁、大鵬灣及小琉球都是人潮滿滿，南來北往交通相當壅塞，加上近期台一線進行纜線下地（種樹百里二‧○）工程，連日塞車引爆民怨，亂鑽違規超車狀況多，屏東警方提醒，行車切勿違規行駛機慢車道，七月份已取締告發千件違規行駛機慢車道案件。

夏日狂歡祭 可4點後再陸續進場

首日就湧入十二萬人潮的屏東FUN暑假夏日狂歡祭，周邊重現二○一九年台灣燈會車水馬龍盛況，繼開幕的馬戲團、海上煙火秀後，昨晚狂歡演唱會接力登場，由玖壹壹帶領潤少及大嘻哈時代群星熱情開唱，嗨翻東港夜空，屏縣府也宣布，夏日狂歡祭活動期間週週都有演唱會、劇團演出，全部免費入場，民眾可以四點後陸續進場避免塞車。

針對屏東交通車流壓力大，警方指出，暑假第一個月，因疫情趨緩及台東熱氣球節、大鵬灣夏日狂歡祭、墾丁戲水等活動，南下行經台一線出遊車潮高峰時段每小時可上看二千八百輛次，枋警因應龐大出遊車輛全力投入交通疏導工作。

警方於台一線重要路段強力執法

警方於台一線重要路段編排交通稽查勤務，以違規行駛機慢車道為主，經統計枋寮分局七月份共取締告發一○五七件違規行駛機慢車道案件，可處六百到一千八百元罰款；呼籲行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方必定嚴正執法，取締違規車輛，以維護行車安全。

除了交通疏導，屏東警方針對針對桌遊館、小吃部、電子遊藝場等特殊娛樂場所，嚴格查緝暴力色情等不法行為、查察有無少年、兒童聚集流連不當場所、店家及少年有無從事違規或不法行為等稽查，日前傳出員警涉案的內埔河南長青巷私娼寮等場所更列為重點，緝獲三名通緝犯，及五件違反社維法等案。

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