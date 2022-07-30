記錄總舖師辦桌 屏大師生「上菜」

屏大社會發展系師生29日至31日於「在在好囍宅」舉辦「繁華囍事：嫁娶×辦桌文化展」。（記者羅欣貞攝）

2022/07/30 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長治鄉繁華地區是總舖師的搖藍，屏東大學社會發展系十二位大三學生，今年暑假駐點社區展開踏查，昨天起至三十一日將所記錄的辦桌、嫁娶文化透過展覽呈現，社區居民也以辦喜事的心情參與。

長治鄉繁華地區（番仔寮）包含繁華、繁榮、繁昌與繁隆村，此地出了多位知名總舖師，屏東大學社發系師生今年暑假以此為主題，進駐當地青年成立的老屋「在在好囍宅」工作室，透過實作課程設計，為社區記錄獨特的發展軌跡。

總舖師陳世昌表示，從小看著阿公阿嬤辦桌，後來就跟著一起做，至今超過四十年，社區最盛時期有八位總舖師；雖然現在的年輕人比較喜歡到餐廳辦喜宴，但辦桌的人情味還是很難被取代，是充滿本土特色的傳統文化，樂見大學生們進駐社區協助記錄。

屏大社發系教師林育諄帶領十二位學生進駐老屋期間，先進行牆面粉刷，訪談社區相關人士與體驗紅龜粿製作、蒐集老照片與婚嫁文物，昨天起舉辦「繁華囍事：嫁娶×辦桌文化展」，分嫁娶的禮俗與文化、繁華食光：辦桌菜、辦桌菜的推手：總舖師等三個展區，呈現繁華當地的辦桌與婚嫁習俗。

學生林哲暘表示，小時候吃辦桌，都會跑去看總舖師煮菜，對濃濃人情味留下深刻印象；此次展覽特別製作辦桌菜明信片，致贈前來參觀的民眾。

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