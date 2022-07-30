綠蠵龜產卵創新高 小琉球保育大考驗

母龜會選擇較少受光害影響的沙灘上岸產卵。（海保署提供）

2022/07/30 05:30

今年八隻母龜產十五窩卵 海保署籲減少破壞 創造友善環境

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球海域據調查有多達兩百隻海龜棲息，有「海龜之島」美譽，海洋保育署（簡稱海保署）發現，今年在小琉球產卵的母龜多達八隻，共十五窩，創歷年新高，隨著島上觀光蓬勃發展，遊客激增，對當地生態環境也造成不小衝擊，海保署籲請業者及遊客珍惜小琉球得天獨厚的生態資源，減少破壞，永續經營。

可望有二千隻左右稚龜降海

小琉球海龜品種以保育類綠蠵龜為主，海保署副署長吳龍靜表示，每年五到十月是綠蠵龜產卵季節，七、八月為高峰，每隻母龜一窩可產下一百到一百五十顆蛋，一年可產出一到三窩，至今記錄到的八隻母龜已產下十五窩卵，每窩孵化率至少八成，今年可望有二千隻左右稚龜降海。

吳龍靜說，綠蠵龜是洄游性動物，稚龜降海後即尋覓新棲地，成熟後會以二到四年一次的週期回出生地產卵，經統計有七十八％母龜屬新加入成員，代表小琉球以往降海的稚龜在健康茁壯後持續回鄉產卵，顯示琉球確實為綠蠵龜重要產卵棲地。

海保署說，琉球島上中澳、魚埕尾、龍蝦洞、蛤板灣、杉福生態廊道、肚仔坪及美人洞等七處沙灘中，以往大宗產卵地為肚仔坪和蛤板灣，每年平均有三隻龜產卵，今年母龜還轉移「陣地」，中澳沙灘發現八個卵窩。

岸際遊憩壓力增 除障礙護灘

中澳沙灘灘面廣沙層厚，符合綠蠵龜產卵需求，但小琉球觀光遊憩壓力與日俱增，伴隨觸摸、騷擾海龜亂象，「龜」鄉產卵增加的原因令外界好奇。吳龍靜認為，小琉球外海環境具備優勢，人為遊憩壓力範圍偏於岸際，尚未對洄游大海的海龜形成重大阻抗，若僅因岸際壓力就讓母龜中斷產卵相當可惜，凸顯保護海龜產房「沙灘」的重要性。

海保署今年委託國立海洋生物博物館團隊在卵窩周圍沙灘架設「請勿觸摸、避免踩踏」警示牌，並請在地「台灣咾咕嶼協會」組成巡守隊，於夜間呼籲遊客應儘量減少在沙灘活動、避免用強燈照射，團隊整夜進行觀察取得資料。

「孵化率高，存活率卻是大考驗」吳龍靜表示，沙灘上擺過夜的遊具，已構成母龜產卵及稚龜降海的障礙，業者在黃昏後應保持沙灘淨空，每年產季前也應整理沙灘、清除藤蔓性植物，創造適合產卵的友善環境，維繫海龜鍾情於此，以利永續經營。

海保署今年委託國立海洋生物博物館團隊在卵窩周圍沙灘架設「請勿觸摸、避免踩踏」警示牌。（海保署提供）

稚龜降海。（海保署提供）

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