小琉球暑假旅遊潮 水公司分區供水

小琉球配水池入不敷出，水公司籌建新池並評估再建海底輸水管。（記者陳彥廷攝）

2022/07/29 05:30

全島分三區 週二至週四輪流停水 週五至週一正常供水

〔記者陳彥廷／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，又適逢學生放暑假，小琉球出現旅遊人潮，水公司決定在暑假期間採取「分區供水」措施因應，地方擔心限水將成為常態，影響觀光及民生用水，水公司強調，分區供水只會在不得已的情況下才會實施。

週末單日登島 經常上萬人次

確診人數下降，加上國旅補助上路的吸引，使得小琉球遊客人數暴增，因用水量激增，島上蓄水設施「入不敷出」，水公司決定在暑假啟動全島分區供水因應，分成三區，於週二至週四輪流停水一天，週五至週一正常供水。

假日用水量逾每日最大供水量

小琉球觀光業者指出，暑假週末單日登島遊客數動輒上萬人次，用水量也跟著爆表，假日用水量創下單日逾七千三百噸新高，超出島上每日最大供水量六千八百噸極限，七月初島上就出現水壓降低現象，除了影響居民用水，也會讓旅宿業者供水吃緊，長期恐影響觀光發展。

水公司著手興建5千噸配水池

當地李姓居民說，自從分區供水後，位在管線末端的住戶因難以集水，若水塔儲水用完，恢復供水後仍要多等半天才會有水來，相當不便，在此非常時期，卻看到不少民宿附設戲水池不斷在用水，希望業者要以實際行動配合節約用水。

自來水公司屏東區營業處副處長李偉立說，七月暑假國旅補助展開後，島上連續四天單日用水量突破七千噸，考量島上配水池難以負荷，才決定際出分區供水措施因應，水公司已著手在島上興建五千噸的配水池，預計兩年內完工，後續視再情形是否再建配水池，並增加第三條海底管線供水，無論什麼時候，都希望琉球鄉居民及遊客能養成隨手關水習慣，落實節約用水。

確診人數下降加上國旅補助，小琉球暑假遊客爆量。（記者陳彥廷攝）

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