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    首頁　>　屏東縣

    屏東3警涉包娼 收押、免職

    2022/07/28 05:30

    〔記者葉永騫、陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣內埔警分局三名現任及退休員警涉貪包庇私娼寮等業者，屏東地院昨晚裁准三警、一業者共四人羈押禁見，屏東縣警局火速召開考績會，決議將現職警員程竟誌報請免職。

    屏東地檢署檢察官盧惠珍組成專案小組，指揮廉政署南調組、警政署政風室調查內埔警分局員警包庇私娼寮等色情行業案，搜索退休前擔任內埔警分局一組組長的林崑玉、利姓退休警員、內埔警分局警備隊員程竟誌及程姓業者等人住所、辦公室共十八處，傳喚被告、證人共二十二人次，訊後聲押禁見林崑玉四人獲准。

    兩年前調查罪證不足 兩警退休

    檢警調追查，林男、利男和程員，四年前負責稽查八大行業時，涉嫌包庇內埔鄉多家私娼寮及特種行業，二年前被檢舉有包庇私娼寮等情，屏東縣警局督察室雖曾調查，但罪證不足，行政部分將林、利及程員三人調職處理，利員因此退休；調任屏東縣警局的林崑玉，去年酒駕被查獲記大過，也於今年退休離開警職。

    檢察官認為，林崑玉等三人涉嫌違反貪污治罪條例第四條，對於違背職務行為期約或收受賄賂或不正利益罪嫌重大，所犯為五年以上之重罪，三人與程姓業者有湮滅證據、串證之虞，因此聲押禁見，昨晚法官裁准四人均羈押禁見；另有一名王姓業者，獲十萬元交保候傳。

    屏東縣警局長劉印宮昨對本案表示痛心及震怒，指示立即召開考績會，決議將程員報請免職，並從重追究相關人員考核監督不周責任。

    內埔分局長莊順智表示絕不護短，配合調查，分局對於長青巷的私娼寮，每天派遣站崗、守望勤務，每週進行妨害風化臨檢一次，每月至少有一件查獲違法性交易案件；風紀部分將持續宣導，禁止與業者接觸。

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