屏東電影節開鏡 10團隊競逐首獎60萬

2022屏東電影節開鏡，縣長潘孟安（前排右三）帶領入圍者祈求拍攝順利。（記者羅欣貞攝）

2022/07/28 05:30

縣府盼更多人看見屏東地景風情與人情溫暖 將辦首映會 並開放票選

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東電影節邁入第七年，今年徵件主題「屏東Come True」，共有十組團隊從全國一百四十三件優秀劇本中脫穎而出，未來一個月將進駐屏東拍攝，爭取首獎六十萬元獎金。

入圍十組劇本 均獲補助十萬拍攝

開鏡儀式昨天在屏東縣政府舉行，縣長潘孟安、活動大使《華燈初上》連奕琦導演及評審團帶領入圍者祝禱祈求拍攝順利。

屏東縣長潘孟安表示，電影產業是燃燒自己的工作，需要熱情來維持，期許年輕團隊們要勇敢作夢才有改變的力量，屏東就是提供給懷抱夢想的電影人一個「Dream Come True」的地方。

導演連奕琦表示，與屏東的淵源始於擔任《海角七號》副導演時，而且他幾乎每年都會來，屏東地貌多，只要是大自然的景都要來此取景；他鼓勵入圍團隊好好拍，屏縣府提供年輕創作者資源，是很好的機會，年輕時和土地有連結，對以後會有更多影響與幫助。

未來一個月駐地拍攝 再由評審評分

屏縣府傳播暨國際事務處表示，今年有一百四十三組團隊參賽，劇本各有千秋，最終選出十組，每組均獲十萬元拍攝補助金，評審委員並與所有團隊一對一專業指導交流，討論劇本改寫方向，未來一個月駐地拍攝，最後評審將依創意表現手法、故事架構、作品完整度等綜合評分，頒發「最佳導演獎」、「最佳演員獎」、「最佳剪輯獎」等獎項，首獎獎金六十萬元。

屏東土生土長的施曼妮，是入圍劇組的成員，她表示，很希望有不一樣的影視作品來行銷屏東，想盡自己的心與專長創作好故事，劇本設定在未來世界，一個小男孩沉浸在科技虛擬世界，後來父母帶他到屏東吃鳳梨等美食，體驗星空、落日，小孩終於回到真實的世界。

縣府強調，期望透過電影節徵件行銷屏東，讓更多人看見屏東地景風情與人情溫暖，十部入圍影片完成後，將舉辦首映會、下鄉放映，並開放票選「網路人氣獎」。

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