屏鵝公路「種樹百里」 2路段區間測速暫停

因應屏鵝公路「種樹百里二．○」計畫施工，屏東兩處「區間測速」暫停執法至九月底。（記者蔡宗憲攝）

2022/07/27 05:30

台一線佳冬戰備跑道及台26線尖山段 暫停執法至9月底 10月1日恢復

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕行政院推動屏鵝公路「種樹百里二．○」計畫，在暑假期間斥資近四十九億元施工補植路樹，引發出遊民眾及居民反彈聲浪，沿線新建置的區間測速也引起不少民怨，不過，飽受批評的種樹百里工程，因道路施工，昨天起暫停戰備跑道及尖山段區間測速執法，駕駛人聞訊後戲稱「種樹百里終於有貢獻了」。

種樹百里工區跨入測速區間

屏東縣警局交通隊指出，屏南區間測速路段台一線四二九．五公里至四三三公里處的戰備跑道、台二十六線尖山段八．四公里至十三．二公里處，因「屏鵝公路種樹百里二．○」計畫部分工區跨入「區間平均速率自動偵測取締」測速區間，車輛通過時會有調撥管制等措施，七月二十六日至九月三十日暫停執法，並於十月一日起恢復正常執法，以利用路人行車順暢。

根據屏東縣警局交通隊統計，屏東台一線至墾丁的區間測速，佳冬戰備跑道三月至六月底總違規件數約五千一百餘件，而台二十六線尖山段總違規件數為兩萬件。

民盼台26線尖山段執法取消

得知暫停區間測速執法消息，不少恆春半島居民疾呼「尖山段別再啟用」，屏縣議員盧玟欣也認為，從區間測速到種樹百里等措施，都沒有站在當地居民交通需求著想，居民最期盼的是屏南快速道路，希望政府能傾聽地方心聲。

電纜、電桿將下地 沿途植樹

因暑假施工造成交通壅塞屢遭抨擊的「種樹百里二．○」工程，行政院長蘇貞昌日前南下屏東時曾強調，目的是將所有的電纜、電線、電桿地下化，整條屏鵝公路一百多公里，電線地下化後，沿途只有綠樹及美麗的花，交通施工時難免有陣痛，警方和屏東縣政府已經做最好的疏導措施，開工初期看到出現壅塞，但第二週已有所改善，請用路人配合相關交通管制措施。

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