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    二峰圳百年研討會 鳥居信平孫親臨參與

    二峰圳百年國際學術研討會昨天在大潮州地下補注湖監控中心舉辦，建造者鳥居信平的孫子鳥居徹（前排右三）親臨參與。（記者陳彥廷攝）

    二峰圳百年國際學術研討會昨天在大潮州地下補注湖監控中心舉辦，建造者鳥居信平的孫子鳥居徹（前排右三）親臨參與。（記者陳彥廷攝）

    2022/07/25 05:30

    鳥居徹曝爺爺在日本推動建設供水系統受阻 轉向台灣

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕來義鄉的伏流水「二峰圳」潺潺匯流不竭，今年適逢通水百年，屏東縣政府舉辦「二峰圳百年國際學術研討會」，昨天於大潮州地下補注湖監控中心登場，建造者孫子鳥居徹親臨屏東參與，提到他的爺爺鳥居信平當初在日本推動建設供水系統受阻，轉向台灣，竟為屏東平原奠下百年基業。

    以礫石、樹枝過濾取水 對環境影響輕微

    日治時期台糖株式會社為增加屏東平原甘蔗產量，請鳥居信平建設供水系統，他以河床下的地下堰堤用重力引水，過程中透過礫石、樹枝等自然過濾素材取水，僅需使用河道中截面，對環境影響較輕微，一九二二年通水，由於流動活水細菌滋生少，堪稱是與大自然並存的偉大水利工程。

    二峰圳水源豐沛百年不間斷，連去年百年大旱都未曾撼動，超前部署的百年偉大工程值得借鏡，屏縣府昨天舉行二峰圳百年國際學術研討會，邀集國內外相關領域專家學者交流，討論「二峰圳灌溉工程回顧與前瞻」、「伏流水開發工程之發展」與「地下水人工補注之發展」三大主題。

    水利署：伏流水是救命水 將持續開發

    副縣長吳麗雪擔任引言人，她感謝二峰圳以清澈水質孕育出屏東縣產業聚落及歷史人文發展。鳥居徹在會談中透露，爺爺移居台灣前曾在日本德島縣任職，從事農地整合工作，試圖大規模建設供水系統，卻遭到當地人反對，因緣際會下來台得以發揮所長，不僅讓當時的甘蔗豐收，二峰圳更成為百年基業。

    水利署長賴建信說，水利署提早進行水源調度及伏流水的開發，讓南台灣順利渡過去年旱災，伏流水就是「救命水」，將持續開發。

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