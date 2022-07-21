再獲國際肯定 會呼吸的排灣石板屋 奪法國NDA銅獎

屏東「會呼吸的排灣石板屋」勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD銅獎。（縣府提供）

2022/07/21 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東「會呼吸的排灣石板屋」 再獲國際肯定！勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）銅獎。

在縣府、樹德科技大學專業輔導下，三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規劃師打造了「會呼吸的排灣族石板屋」，日前榮獲二○二二巴黎設計獎銀獎後，最近再獲法國NOVUM DESIGN AWARD建築設計類獲得銅獎殊榮。

縣長潘孟安表示，縣府自二○一五年由城鄉發展處開始培訓社區規劃師，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會，透過保留傳統文化特色留下歷史紋理，再獲國際大獎讓世界看見屏東設計力。

城鄉發展處表示，「會呼吸的排灣族石板屋」除讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓年輕一輩能深切感受到部落原始生活方式和文化意義。

法國NOVUM DESIGN AWARD所舉辦的國際設計比賽，世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品。徵件項目分為十個不同類別的設計領域，包含建築設計、城市規劃與景觀設計、數位藝術和等類別，依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格的評分標準進行裁定，為傑出的設計者與優秀作品提高國際能見度。

屏東「會呼吸的排灣石板屋」 的外觀全是石板砌成。（縣府提供）

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