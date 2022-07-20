斥資兩千萬 「藍皮意象館」枋寮開幕

枋寮舊台鐵宿舍被打造成「藍皮意象館」昨天開幕。（記者陳彥廷攝）

2022/07/20 05:30

原為台鐵員工宿舍 以「Regional Hub」概念改造 提供旅客登車前休憩等候空間

〔記者陳彥廷／屏東報導〕隨南迴鐵路電氣化而停駛並退役的藍皮普快，經台鐵局改造後再度馳騁於南迴線展開新生命，始發站枋寮舊台鐵宿舍被打造成「藍皮意象館」，昨天開幕，縣長潘孟安表示，低碳慢活是未來旅遊顯學，來屏東最適合解憂忘掉所有煩惱，樂見「藍皮意象館」提升旅遊品質。

還有商店、展場、Q版解憂月台

藍皮普快重回南迴線廣獲好評，營運廠商雄獅旅遊向台鐵局承租於枋寮車站旁F3藝術特區，斥資逾兩千萬元將七十九坪的空間改造為「藍皮意象館」，昨天由屏東縣長潘孟安與台鐵局副局長朱來順、雄獅旅行社董事長王文傑共同主持開幕。

藍皮意象館原為台鐵員工宿舍，雄獅以「Regional Hub」概念改造成南來北往的樞紐，提供旅客登車前的休憩等候空間，有旅遊資訊服務站、藝文展場、伴手禮商店等。入口處設置火車頭造型LED燈，候車區仿藍皮車廂內造型，可供遊客購買特調、小點，或到後院的Q版解憂月台啜飲「藍啤」時光啤酒，王文傑說，日本人疫後出遊首選為台灣，將努力迎接疫後國際旅遊潮。

縣長潘孟安說，俗稱「印度仔」的藍皮列車，是許多旅人、上學及通勤族的共同回憶，他曾把南國漫讀節「搬」到藍皮普快上，會移動的圖書館就停在平常無法造訪的枋野或枋山等站，廣受好評。

藍皮普快 已吸引逾3.5萬人搭乘

潘孟安強調，列車不只是載具，不該忽略鐵道的效益，旅遊可為在地社區帶來巨大的產業革命，因為遊客要吃喝玩樂住及購物，人流及物流就會帶來金流，背後需要有順捷的交通支撐，感謝台鐵及雄獅讓藍皮普快在南迴線上重生。

潘孟安說，他曾邀請前衛福部長陳時中到墾丁逛大街，象徵「防疫新生活」，藍皮解憂號則開啟台灣鐵道觀光的新里程碑，串聯屏東到台東的秘境小站，讓旅客展開山海情境之旅，暢遊台灣。

朱來順表示，藍皮普快是台鐵的品牌，從去年十月重生後，至今已吸引逾三點五萬粉絲搭乘，是國旅市場最熱門旅遊產品，搭車人潮的湧入，將活絡枋寮在地經濟。

台鐵局副局長朱來順（左起）、雄獅旅行社董事長王文傑與屏東縣長潘孟安等人共同主持儀式。（記者陳彥廷攝）

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