屏東》大鵬灣水上嘉年華 「鋼鐵人」嗨翻

大鵬灣「水上嘉年華」推出水上鋼鐵人免費體驗，吸引民眾目光。（記者蔡宗憲攝）

2022/07/18 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕搶攻國旅補助商機，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）推出「水上嘉年華」，水上鋼鐵人免費體驗打頭陣外，還有元宇宙版的「VR體感獨木舟—水上嘉年華限定版」科技新玩法，吸引許多民眾前往搶先感受不一樣的水上玩法。

「水上鋼鐵人」在國際間行之有年，墾丁業者最先引進，但遭墾丁國家公園管理處禁止，不過，同樣在屏東的鵬管處於兩年前透過盤點，畫設全台第一處可暢玩「水上鋼鐵人」的區域，鵬管處迎接國際休閒特區「重生」，週末推出「水上嘉年華」，水上鋼鐵人免費體驗打頭陣，名額瞬間被民眾搶光。

鵬管處三年前與委外廠商解約，當時燈會所在的國際休閒特區陷入停滯，鵬管處打造暑假新穎的親水遊憩水上嘉年華，吸引遊客上門，十六日開幕後，至下週五在大鵬灣國際休閒特區舉行，昨天還推出「VR體感獨木舟｜水上嘉年華限定版」，以環景沉浸式體驗，讓民眾滑行獨木舟感受如科幻般的大鵬灣風景。

「VR體感獨木舟科技」新體驗是由資策會致力於體感健康促進的開發推廣團隊，運用甫獲全球ICT卓越獎殊榮平台合作打造，遊戲內容收錄大鵬灣重要觀光景點，更有跨海大橋開橋秀等，進入元宇宙後則可以隨時體驗，許多遊客體驗後，驚呼「這是夢幻版的大鵬灣！遊戲裡面還有彩蛋飛行樹！」

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