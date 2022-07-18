屏東》小琉球硨磲貝 遭亂挖當垃圾丟

小琉球昨有人發現硨磲貝遭挖掘上岸，混裝整袋垃圾丟棄。（陳小姐提供）

2022/07/18 05:30

已長到逾20公分 似乎仍是活體 小琉球公告禁捕可罰3~15萬

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小琉球最近天天萬人登島，衍生不少旅遊亂象，除了海龜產卵「撞船」，昨又發現有人把逾二十公分的硨磲貝挖掘上岸，混裝整袋垃圾丟路邊，令當地居民氣炸，貼網緝凶，屏縣府強調，這樣的行為可依漁業法裁處三萬元至十五萬元罰鍰。

居民打掃發現 交海巡人員處理

「實在太惡劣了！」發現的鄉民陳小姐表示，打掃自家餐廳外圍時發現一袋垃圾，正大嘆遊客水準低落時，仔細一看發現垃圾中竟有顆硨磲貝，貝殼裡似乎還是活體，家人急忙交由海巡人員處理。

居民痛批 遊客水準傷害台灣形象

硨磲貝每年約僅成長四公分速度緩慢，逾二十公分大至少要三至五年成長，當地鄉民李小姐痛批，近期國旅的民眾水準不敢領教，希望當地業者要對遊客教育，近期的海龜及硨磲貝生態浩劫，恐怕烙印在國際旅遊形象上，傷害小琉球也傷害台灣。

屏東縣海洋及漁業事務管理所代理所長陳仕元表示，硨磲貝尚未正式列為保育類野生動物，但在小琉球的潮間帶保育示範區已公告禁止採捕，違者可依漁業法裁處三萬元至十五萬元罰鍰。

三處潮間帶保育區 有管理巡護員

陳仕元說，縣府目前在杉福漁港、漁埕尾、肚仔坪等三處為潮間帶保育示範區，會有潮間帶管理員及巡護員，年底將成立海洋保育巡守隊，加強海洋生物維護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法