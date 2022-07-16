年度大潮後勁勝以往 東港、新園路上宛若騎水上摩托車

東津里、船頭里遭海水倒灌，水漫道路。（記者陳彥廷攝）

2022/07/16 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這幾天的年度大潮造成屏東新園、東港兩鄉鎮的低漥區遭海水倒灌至鎮內鬧區，昨天後勁更甚以往，東津里、船頭里整個街道都是積水，民眾行車經過激起大片水花，如同「水上摩托車」。

今年大潮水位高漲，全台低漥處皆傳出海水倒灌，屏東東港部分的里常年受大潮倒灌之苦，今年超級月亮更促使大潮水位飆漲約七十到八十公分。

新的東港鎮公所辦公大樓下週一就要在東津里的「機九用地」啟用，整塊用地還有縣府合署辦公大樓、王船館及客運轉運站，將成大東港地區新的政經文教中心，但門前道路逢大潮就易積淹水，亟待解決。

里長葉而項指出，當地地勢低漥，逢農曆六、七、八月的初一至初三及十四至十七日常會因海水倒灌致水漫道路，部分機車騎士不敢冒險涉水只好牽車通過，車輛行經則會激起大片水花，噴到周遭汽機車甚至民居，長年建議相關單位在第一大排及後寮溪支流匯流處施作防潮匝門並加設抽水機，但始終無下文。

縣府水利處表示，目前正在進行全鎮雨水下水道「自動水閘門」的調查盤點，若有年久失修者就會更換，未設置處則會補上，預計明年初完工，並強調，在兩溪匯流處設置大型閘門效果不佳，將請公所配合清查，逐一補齊。

東津里、船頭里遭海水倒灌，水漫道路。（記者陳彥廷攝）

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