賞夕陽吃晚餐再走 屏鵝公路避塞

因為趕週末前鋪平道路，屏鵝公路南下車流又「卡關」。（記者蔡宗憲攝）

2022/07/16 05:30

為加強車潮分流 恆春警方多管齊下 盼紓解週日、週一的北返車潮

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台一線「種樹百里2.0計畫」意在改善屏鵝公路景觀，因暑假施工導致北上大塞車惹民怨，日前警政署長黃明昭南下視察大塞車狀況後，警方與公路總局協調聯繫後，週末將恢復施工的內縮車道，但昨午一度釀成塞車狀況；為了加強車潮分流北上，恆春警方也出妙招，鼓勵欣賞每年最美夕陽後，吃個晚餐再北返，盼紓解週日、週一的北返車潮。

已趕工鋪平內縮施工車道

面對國旅補助週日即將開始啟用，警方預判屏鵝公路南下車潮會在週六上午八至十五時湧現，週日十二至二十時開始出現北返車潮，為了避免週日及週一北上大塞車，公路單位昨天趕工鋪平施工的內縮車道，希望週末假日還給民眾正常道路行駛，卻又一度衍生南下路段大塞車的窘況。

星期六、日啟動調撥車道

枋寮警方表示，星期六上午八時啟動南下調撥車道措施，調撥北上一車道供南下車輛行駛，星期日下午十四時啟動北上調撥車道，調撥南下一車道供北上車輛行駛，調撥路段為台一線水底寮路口至加祿路段，為了儘快恢復雙向四線車道通行的施工，碰上南下每小時兩千車次大量車潮湧現，才因此形成車多壅塞狀況，今天南下應能正常速限通行。

警祭出夕照留客避開車潮

除調撥車道及恢復四線道通行的策略，警方也希望前往台東及墾丁能夠分散北返時段，紓解台九線及台二十六線同時擠入台一線的龐大車流，恆春警方結合當地的夏季獨有風景宣導，建議民眾週日、週一北返時，不妨先欣賞恆春半島最美的夕陽，悠閒品嘗晚餐後再北返。

恆春警分局長林明波說，恆春半島夏季夕陽絕美，除「關山夕照」名列恆春八景，也是CNN評選的世界十二大夕陽美景，各西海岸沙灘及岸際都能拍出網美級的夕照，搭配多元豐富的當地小吃，遊客北返前不妨體驗後再離開，更能避開傍晚車潮。

恆春半島夏季夕陽絕美。（記者蔡宗憲攝）

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