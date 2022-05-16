屏東一期稻作 出現「褐飛蝨」危害

褐飛蝨常群集稻叢基部吸食稻株養液。（高雄區農業改良場提供）

2022/05/16 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕高屏地區一期稻作已進入收割期，卻在崁頂、南州、新園及東港等地稻田出現「褐飛蝨」危害情形，加上連日豪雨不斷，衝擊農作生長，屏東縣政府及高雄區農業改良場籲請農友不可掉以輕心，應嚴加防範減少損害。

褐飛蝨分泌物 導致稻株黃化

高雄區農業改良場指出，「褐飛蝨」為長距離遷移性害蟲，常群集於稻叢基部吸食稻株養液，其分泌物會引發煤煙病，導致稻株黃化，影響植株光合作用及發育，若在孕穗期受害，結穗數及稔實率將明顯下降，褐飛蝨族群密度增高時，易使稻株枯萎倒伏，受害區塊相連造成全面枯萎，形成所謂的「蝨燒」現象。

每叢稻株達五至十隻 就應施藥

高雄農改場長戴順發表示，稻農應加強田間巡查，若發現每叢稻株的褐飛蝨達到五至十隻時，就應施藥防治，施藥前先將田間水位保持在三至五公分，促使飛蝨類蟲體向上移動，藥劑儘量噴灑至水稻植株莖部，效果較佳，並視防治情況，間隔七至十天再施藥一次，以抑制害蟲族群增長，用藥資訊可向該場洽詢。

豪雨不斷 葉菜、瓜果須防雨害

此外，連日來豪雨不斷，對陸續進入產期的荔枝、檸檬、番石榴、木瓜及紅龍果等果樹易造成「水傷」，縣府農業處長鄭永裕提醒農友，低窪、易淹水蔬菜田，務必要強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類九分熟成就要採收，以減少災損。

面對致災性的降雨，縣長潘孟安特別指示縣府相關局處加強與各鄉鎮市公所聯繫，若有災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，協助受損農產業迅速復耕，減輕農民經濟負擔。

褐飛蝨族群密度增高時，易使稻株枯萎倒伏形成「蝨燒」現象。（高雄區農業改良場提供）

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