屏縣青年暑期工讀報名 限打滿三劑疫苗

2022/05/15 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府每年推出的暑期青年工讀計畫，今年開出三百二十個名額，十六日起至二十日報名，月薪為兩萬五千兩百五十元，配合防疫，參加者應於面試前完成施打三劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗且滿十四天。

為提供職場體驗，屏縣府今年由二十一個局處提供三百二十名職缺，學生可評估各單位工作項目、內容、地點及所需專長，再上網依序選填三個志願，六月四日在縣府大禮堂及枋寮高中分區辦理屏北場及屏南場面試。

縣府勞動暨青年發展處指出，職務相當多元，有文化處「勝利新村」與「屏菸1936文化園區」、勞青處「屏東智慧農業學校」等近期最夯景點的駐點工讀機會；客家事務處提客語推廣、客庄好好玩計畫；體發中心有運動營隊志工計畫，傳播及國際事務處也提出新聞輿情收集、縣政創意行銷等計畫。

勞青處說，工讀七月一日至八月三十一日為期兩個月，月薪兩萬五千兩百五十元，除基本條件資格，為保障弱勢學生權利，具福利身分將優先錄取，配合行政機關防疫規格，參加本計畫者，應於面試前完成施打三劑疫苗且滿十四天，面試日出示小黃卡或健保APP證明；意者可上網至「屏東縣政府111年度大專青年學生公部門暑期工讀」專頁報名。

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