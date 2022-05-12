屏縣390家診所 今起提供快篩試劑

除部屏及屏基（見圖）提供PCR採檢服務外，屏東縣新增十二家急救責任醫院防疫門診、兩家診所。（屏東縣府提供）

2022/05/12 05:30

由診所醫師視症狀給予 若快篩陽再至社區篩檢站做PCR採檢

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕屏縣昨天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診首度破千例，縣府協調三百九十家基層診所與衛生所協助看診、領藥、發放快篩，十二日起，民眾若有上呼吸道症狀，可就近到診所看診；此外，部屏及屏基提供PCR採檢服務外，再增十二家急救責任醫院防疫門診、兩家診所。

PCR採檢服務 增12醫院2診所

衛生局表示，民眾若有上呼吸道症狀，至診所看診後，醫師會視症狀給予快篩試劑並衛教，民眾回家如快篩陽性，可至屏市國仁醫院、潮州茂隆骨科及東港安泰醫院、恆春南門醫院等社區篩檢站PCR篩檢，不需再前往醫院或防疫門診排隊，降低群聚感染及急診壅塞。

衛生局說，屏東PCR採檢診所有屏東市華正診所，服務時間上午八點至九點；東港鎮侯友益耳鼻喉科，服務時間下午一點半至兩點半，都採預約制，採檢時需攜帶健保卡及身分證。

此外，屏東十四家急救責任醫院開設防疫門診，包括部立屏東醫院、屏東基督教醫院、國仁醫院、寶建醫院、大新醫院、潮州安泰醫院、國軍屏東分院、高雄榮總屏東分院、輔英醫院、東港安泰醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院，提供自行快篩陽性或疑感染武漢肺炎且症狀輕微者，PCR採檢及拿藥服務。

村里長可主動聯絡清潔隊清消

屏縣昨增一千二百二十二例確診，居家隔離一千一百三十六人，解除隔離四百九十八人，居家照護累計三千八百八十一人，解隔四百九十六人；五歲以下確診累計四百五十八例，六十六例解隔，無重症。學童校園疫苗持續施打中，全校暫停實體課程者兩校六十六班，部分班級停課有六十六校一百一十班。

屏市有里長反映，社區有五位里民確診，但均未見清消，居民恐慌，確診者防疫包也延遲多日未領到；縣府表示，環保局及各公所清潔隊是對大型指標公共點清消，若村里長覺得有需求，可主動聯絡清潔隊或環保局。

東港端午龍舟賽 連續3年停辦

而東港鎮公所考量疫情，宣布停辦今年端午龍舟賽，由於已連續三年停辦，讓不少參賽選手及當地民眾感到失望。

屏東縣校園莫德納疫苗施打作業持續進行。圖為楓林國小接種情形。（屏東縣府提供）

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