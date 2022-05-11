九如發端午振興金 每人一千元

2022/05/11 05:30

〔記者羅欣貞、葉永騫／屏東報導〕疫情衝擊庶民經濟，九如鄉將發放鄉民每人一千元的端午振興金，二十三至二十八日領取，預計有兩萬一千六百多人受惠；屏東市公有市場生意受疫情影響，攤商叫苦，屏東市民代表會提案減免屏東市公有市場租金三個月，減輕攤商壓力。

九如鄉公所因應疫情對經濟的衝擊，為振興經濟，活絡消費，經九如鄉民代表會審議通過後，公告「振興經濟消費金」發放處理要點，發放對象為二○二一年十二月一日前設籍於九如鄉的鄉民，新生兒於今年六月三十日以前出生並辦理設籍、且父母有一方去年十二月一日前設籍九如鄉者。

鄉公所表示，直接發放每人一千元現金，發放日期於五月二十三至二十八日，依排定時間至全鄉十一村的活動中心發放，請領取人或代領人於發放日至各村指定地點領取，僅以現金發放，不提供匯款轉帳辦理。未及於指定日期領取者，可於五月三十日至六月三十日後上班日時間到九如鄉公所領取。

鄉長張振亮表示，全鄉約兩萬一千六百多位鄉民可領取，總金額逾兩千一百六十萬元，發放前，村長會將委託書送到各家戶，每戶可派一人帶著身分證、戶口名簿領取，也能委託鄉民代表、村長代領，以避免群聚。

屏東市代提案 減免攤商租金

屏東市民代表林仁傑有感於公有市場攤商生意受疫情衝擊，為減輕攤商經營壓力，提案建議減免攤商租金三個月，獲得多數市代表的同意，可望獲得通過。

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