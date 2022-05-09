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    屏東首例 確診孕婦剖腹產子

    屏基團隊完成武漢肺炎確診孕婦剖腹產手術。 （屏東基督教醫院提供）

    屏基團隊完成武漢肺炎確診孕婦剖腹產手術。 （屏東基督教醫院提供）

    2022/05/09 05:30

    屏基團隊跨科動員20位醫護

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院在母親節前夕動員婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）專責病房團隊，完成屏東首例武漢肺炎確診孕婦剖腹產手術，目前母子生命徵象穩定、傳染力低，男嬰體重三千零二十公克PCR採檢結果為陰性，因此爸爸和妻兒一起團聚，成為母親節最美好的禮物。

    男嬰3020公克PCR採檢陰性

    屏基婦產科主治醫師林鈺蓉表示，產婦二十五歲，懷孕週數為卅六週過六天。於五月五日下午定期產檢結束後採檢PCR發現確診，當時並無任何武漢肺炎症狀。（屏基於懷孕卅六週後，孕婦可選擇每週接受核酸檢測，以防需緊急入院生產）。但由於產婦有子癲前症，屬於高危險妊娠，加上國外有研究顯示，孕婦確診武漢肺炎可能加重子癲前症風險，為避免隔離期間有影響孕婦與胎兒安全之變化，屏基照護團隊討論後決定在七日提前剖腹生產。

    一家三口最美好的母親節禮物

    屏基早在去年五月便已經訂定武漢肺炎孕產婦生產作業流程，從入院待產、術前準備、風險評估、狀況模擬、環境清消…各個環節一一確認，跨科別動員近二十位醫護及工作人員。手術室裡麻醉科醫師緊盯產婦的各項生理數值，婦產科醫師及助手專心於手術，小兒科醫師及護理師在一旁待命接手照顧新生兒，護理部督導也在旁隨時遞補支援，當手術室傳出嬰兒的哭聲時，現場醫護人員都覺得那真是最美妙的聲音，整個手術約歷時六十分鐘。術後，新手媽媽回到負壓隔離病房繼續接受治療，嬰兒也和媽媽母嬰同室，由於媽媽傳染力低，爸爸也進入隔離區照顧母子，全家一起團圓度過第一個也是最難忘的母親節。

    由於武漢肺炎確診者開刀時手術室不能開啟空調，為此屏基七日下午特別排開所有其他手術，而且手術後做完環境清潔消毒，手術室還必須靜置二十四小時才能再次使用，以維護環境安全。

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